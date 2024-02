per Mail teilen

2004 gegründet, 2014 den Weltmeistertitel geholt und mittlerweile Social-Media-Stars und erfolgreich mit einer eigenen Tanzschule: Die Rastatter Hip-Hop-Formation Bronx Sistas lebt fürs Tanzen.

Die Bronx Sistas: eine Hip-Hop-Tanzgruppe, die vor allem durch ihren Weltmeistertitel ins Rampenlicht rückte. Vor zehn Jahren erfüllten sich die sieben Tänzerinnen ihren Lebenstraum und holten den Titel im Hip-Hop-Streetdance von Glasgow nach Rastatt. Dahinter stecken viel Übung, Ausdauer und immer wieder neue Ideen für Tanz-Choreographien. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Bronx Sistas feiern in Rastatt

Mittlerweile haben sich die Tänzerinnen breiter aufgestellt. Zwei der Frauen, Giusi Marrali und Sabrina Ebert, leiten ihre eigene Tanzschule in Rastatt: Dance Passion. Hier unterrichten, choreographieren und üben die Bronx Sistas. Mit ihren Schützlingen aus der Tanzschule veranstalten die Sistas nun schon zum sechsten Mal ein großes Tanz-Event, das "King of Championship", in Rastatt.

So sah es beim "King of Championship" aus:

Der größte Ansporn für uns sind jetzt unsere Schüler. Jetzt wollen wir unsere Schüler gewinnen sehen!

Die Bronx Sistas sind erfolgreich auf Instagram

Bronx Sistas geben ihr Wissen weiter: Jetzt ist der Nachwuchs dran

"Wir möchten euch zeigen, dass, wenn ihr Träume habt und Ziele, egal wie verrückt die klingen, ist es wichtig, dass ihr daran glaubt und bereit seid, dafür zu kämpfen!", ruft Giusi Marrali ihren Schülerinnen und Schülern im Publikum zu. Die Chancen stehen auch für den Tanz-Nachwuchs nicht schlecht. Eine Gruppe der Tanzschule, "Crash", die von Bronx Sista Sabrina Ebert gecoacht wird, hat es auch schon zum viermaligen Deutschen Meister und Vize-Europameister geschafft.

Erst in der Tanzschule, dann eine der Bronx Sistas: Diesen Weg durfte Sara Majorczyk gehen. Sie tanzt seit sieben Jahren mit in der Formation der Bronx Sistas. Für die damals 14-Jährige ging ihr größter Traum in Erfüllung, erzählt sie.

Das waren meine Vorbilder und jetzt habe ich die Ehre, mit ihnen und sie meine Schwestern nennen zu dürfen.

Bronx Sista Giusi Marrali beim Unterricht in ihrer Tanzschule Dance Passion in Rastatt:

Von Rastatt in die weite Welt: Bronx Sistas gehen viral auf TikTok

Während in der Pandemie die Tanzschulen größtenteils geschlossen bleiben mussten, starteten die Tanz-Weltmeisterinnen ihren eigenen TikTok-Kanal. Mit kurzen, eigens choreographierten Tänzen in verschiedenen Outfits begeistern sie rund zwei Millionen Follower. Mittlerweile gehören sie als Crew zu den erfolgreichsten Deutschen TikTokern im Sektor Tanz.