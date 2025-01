Stromausfall legte Teile von Rastatt lahm

per Mail teilen

Ein Stromausfall hat am Sonntagmittag die Rastatter Stadtteile Plittersdorf, Ottersdorf und Rheinau lahmgelegt. Die Stadtwerke haben den Schaden behoben.

Nach Angaben der Feuerwehr Rastatt dauerte der Stromausfall in den drei Stadtteilen Rheinau, Plittersdorf und Ottersdorf etwa eineinhalb Stunden. Die Bevölkerung wurde per NINA Warnapp informiert, betroffen waren mehrere tausend Menschen. Um kurz nach 13 Uhr wurde bereits Entwarnung gegeben. Die Stadtwerke Rastatt hatten den Schaden an einem defekten Trafo behoben.

Keine besonderen Vorfälle während des Stromausfalls

Während des Stromausfalls seien die Feuerwehrhäuser in den betroffenen Stadtteilen besetzt worden - für Notfälle. Auch das Personal der Integrierten Leitstelle Rastatt sei aufgestockt worden. Es hat laut Feuerwehr aber keinerlei Komplikationen oder Vorfälle gegeben.