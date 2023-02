Die Gewerkschaft ver.di weitet ihre Warnstreiks im Öffentlichen Dienst ab Montag aus. Betroffen sind unter anderem die Städte Pforzheim, Baden-Baden, Rottenburg und Tübingen.

Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen ruft die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di in Baden-Württemberg in der nächsten Woche wieder zu Warnstreiks auf. Bisherige Tarifverhandlungen waren ohne Ergebnis geblieben. Gestreikt wird unter anderem in Pforzheim, Baden-Baden, Rastatt, den Landkreisen Rems-Murr und Böblingen, in Rottenburg und Tübingen, sowie den Kliniken in Ehingen und Blaubeuren, das teilte ver.di am Donnerstagabend in Stuttgart nach bundesweiten Verhandlungen mit.

Fünf Prozent mehr Geld und Einmalzahlung abgelehnt

Bei den Tarifverhandlungen haben die Gewerkschaften ein erstes Angebot abgelehnt. Die Arbeitgeber hatten fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und eine Einmalzahlung angeboten. ver.di fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr.

Die Warnstreiks sollen dabei in der nächsten Zeit Schritt für Schritt ausgeweitet werden. Betroffen seien dabei alle Bereiche des kommunalen öffentlichen Dienstes, so die Gewerkschaft.

Pforzheim: Kitas, Sparkasse und Theater werden bestreikt

Den Anfang machen am Montag die Beschäftigen in Pforzheim: Bestreikt werden voraussichtlich die Pforzheimer Stadtwerke, die Kindertagesstätten, die technischen Dienste wie das Amt für Abfallwirtschaft und das Landratsamt Enzkreis. Auch die Sparkasse Pforzheim und das Theater Pforzheim schließen sich dem Streik an.

In Baden-Baden auch Nahverkehr betroffen

Am Dienstag wandern die Streiks nach Baden-Baden: Dort werden mit neben den Kundenzentren der Stadtwerke auch der ÖPNV bestreikt. Bis auf die Linien 244, X44, X45, 262 und 292 fallen die Buslinien an diesem Tag voraussichtlich komplett aus. Außerdem wird das Klinikum Mittelbaden, das Theater Baden-Baden und die Stadtverwaltung bestreikt.

Den Protesten am Dienstag schließen sich auch Beschäftigte aus Rastatt an: Neben der Stadt mit den Kitas streiken dort auch die Stadtwerke. Eine gemeinsame Kundgebung der Streikenden aus Baden-Baden und Rastatt ist um 10 Uhr auf der Reinhard-Fieser-Brücke in Baden-Baden geplant.

ver.di Warnstreiks auch in Rottenburg, Tübingen und Ulm-Oberschwaben

Am Montag wird in allen Bereichen in Rottenburg (Kreis Tübingen) zum Warnstreik aufgerufen. Ab 9 Uhr soll es dort eine Kundgebung am Marktplatz geben. In Tübingen wird am Dienstag unter anderem bei den Stadtwerken, der Kreissparkasse und der Stadtverwaltung zu Streiks aufgerufen. Außerdem soll es Warnstreiks in Mössingen und Ammerbuch (beide Kreis Tübingen) geben.

Am Dienstag wird es Warnstreiks an beiden Kliniken im Alb-Donau-Kreis, in Ehingen und Blaubeuren, geben. Betroffen sollen die Bereiche in OP und Anästhesie sein.

Einschränkungen auch in der Region Stuttgart möglich

Anders als ursprünglich geplant, ruft die Gewerkschaft ver.di städtische Mitarbeiter am Montag in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) nun doch nicht zum Warnstreik auf. Ein Streiktag für den gesamten Landkreis Ludwigsburg werde in Kürze kommuniziert.

Im Rems-Murr-Kreis sowie im Kreis Böblingen soll laut ver.di am Dienstag "in allen Bereichen" gestreikt werden.

Mittwoch ohne größere Ausfälle

Am Mittwoch werden die von den aktuellen Tarifverhandlungen betroffenen Auszubildenden der Region streiken. Eine gemeinsame Kundgebung ist in Mannheim geplant. Laut ver.di-Bezirksgeschäftleiter der Region Mittelbaden Thorsten Dossow wird der Azubi-Streik nicht zu größeren Ausfällen führen. Die Tarifverhandlungen werden am 27. März fortgesetzt.