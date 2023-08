Nach dem am Montag verkündeten Aus für das Versandhaus Klingel in Pforzheim will die Stadt mit einem Runden Tisch schnelle und unbürokratische Hilfe leisten.

Die Klingel-Gruppe wird in Pforzheim den Betrieb ihrer Versandhandels einstellen. Das hat das Unternehmen am Montag verkündet. Mit dem Aus von Klingel sind tiefe Einschnitte verbunden, die die Stadt sehr schmerzen, sagt Oberbürgermeister Peter Boch (CDU). Das Hauptaugenmerk gelte jetzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. "Das ist ein Aderlass, das schmerzt und als Stadt schwer." SWR-Reporter Peter Lauber hat über die Maßnahmen der Stadt Pforzheim unter anderem mit dem Oberbürgermeister Peter Boch gesprochen: Stadt Pforzheim hat Task Force ins Leben gerufen Schon am Montag hat Boch eine verwaltungsinterne Task Force ins Leben gerufen. Beteiligt sind Vertreter etlicher Ämter und Institutionen sowie der Agentur für Arbeit. Martina Lehmann, die Chefin der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, hat mit ihren Mitarbeitern sofort einen Erste-Hilfe-Plan für die betroffenen Klingel-Mitarbeiter aufgestellt. Rund 1.300 Beschäftigte sind betroffen Rund 1.300 Arbeitslose mehr in der Stadt, das wäre glatt eine Verdoppelung der aktuell bei der Agentur gemeldeten Zahl der Erwerbslosen, sagt Lehmann. Doch soweit soll es gar nicht kommen. Die Zahl der offenen Stellen in der Region sei um ein Vielfaches höher, zeigt sie sich optimistisch. Der oberster Wirtschaftsförderer der Stadt Pforzheim, Oliver Reitz, ist nach dem Aus von Klingel optimistisch. SWR Peter Lauber Oliver Reitz ist trotz Aus von Klingel optimistisch Erschrocken über das Aus von Klingel zeigt sich auch Pforzheims oberster Wirtschaftsförderer Oliver Reitz. Doch sofort nach Bekanntwerden der Nachricht, klingelte bei ihm das Telefon. Erste Interessenten meldeten sich für die drei Gewerbeflächen von Klingel in der Stadt. Reitz rechnet mit etlichen neuen Arbeitsplätzen und nur einem vorübergehenden Einbruch der Wirtschaftskraft.