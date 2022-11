Spargel- und Beerenmesse ExpoSE startet in der Messe Karlsruhe

Europas größte Messe für Spargel und Beeren "expoSE" öffnete am Mittwoch ihre Tore in der Messe Karlsruhe. 400 Aussteller werden erwartet.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den aktuellen Problemen der Branche. Laut Veranstaltern stellen der Klimawandel sowie die stark gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise die Anbauer von Spargel und Beeren vor große Herausforderungen. Deshalb gehe es auch auf der Messe vor allem um Kostenreduktion, Arbeitserleichterung und Personaleinsparung.

"Wir freuen uns sehr, dass wir trotz oder gerade wegen der großen Herausforderungen viele interessante Unternehmen mit innovativen Produkten und kreativen Ideen für unser Messeduo gewinnen konnten."

Mit kreativen Ansätzen den Herausforderungen entgegentreten

400 Aussteller aus elf Nationen stellen Neuheiten und bewährte Produkte in der Messe Karlsruhe vor. Für Personalengpässe, die es in diesem Jahr verstärkt während der Saison gab, gebe es beispielsweise viele kreative Lösungsansätze von neuen Kassensystemen und Bezahlautomaten über Verkaufsautomaten und Selbstbedienungsshops bis hin zum komplett personallosen Einkaufsshop, so die Veranstalter. Auch in anderen Themenfelder seien innovative Unternehmen auf der Messe vertreten.

Die Spargel und Erdbeer-Messe findet am Mittwoch und Donnerstag statt.