Die anhaltende Trockenheit fordert die kommunalen Gärtnereien in der Region heraus. Hunderttausende Liter Wasser werden eingesetzt, um die Pflanzen vor dem Verdursten zu bewahren.

30 Grad und heißer war es in den letzten Wochen – und bis auf wenige Gewitterschauer gab es keinen Regen. Die Rheinebene stöhnt unter anhaltender Trockenheit und Hitze. Nicht nur Wälder und Felder leiden darunter, auch die städtischen Gärten und Friedhöfe sind der prallen Sonne schutzlos ausgesetzt.

Beim Gartenamt in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) kümmert sich zum Beispiel Gabriele Sachs mit ihrem Unimog-Wasserwagen um die vielen zahlreichen Kübel und Beete in den sechs Stadtteilen.

SWR-Reporterin Susann Bühler hat sie bei ihrer Gießtour begleitet.

Mit dem Wasserwagen werden Pflanzen in Ettlingen versorgt

"Montagmorgens ist die Feuerwehr-Gießrunde angesagt", sagt Sachs. Denn über das Wochenende hätten die Blumen wie Geranien, Lavendel und Hortensien kein Wasser bekommen.

"So eine Hortensie, da kann man gut und gerne mal 30 bis 50 Liter pro Stock geben, damit die gut versorgt ist in so einer Hitze."

Der Arbeitsalltag für die Gärtnerin beginnt in den frühen Morgenstunden. Die Wassermenge im Fass auf ihrem Unimog hat sie bei ihren Gießrunden immer im Blick. "Wenn ich flott unterwegs bin, dann tank ich in der Stunde so 2.500 Liter Wasser", so Sachs. Bis zum Mittag sind fünf Fässer vergossen worden.

Nicht alle Blumen können gegossen werden

In sechs Stadtteilen ist Gabriele Sachs unterwegs. Dabei schafft sie es aufgrund der Menge nicht, alles zu gießen. Sie muss Prioritäten setzen: "Was gieß ich und was kann ich vielleicht nochmal hinten anstellen", erklärt sie während ihrer Fahrt. Hilfreich ist dabei auch der Blick aufs Handy. Mit Wetter-Apps checkt sie regelmäßig, welche Bereiche sie möglicherweise nochmal schieben kann.

Langweilig wird ihr in ihrem Job jedenfalls nicht: "Alles braucht Wasser. Da gibt es keine ruhige Minute um mal durchzuschnaufen."