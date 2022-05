Hauptausschuss beschäftigt sich mit Situation am Werderplatz

per Mail teilen

Der Hauptausschuss des Karlsruher Gemeinderats hat sich am Dienstagabend mit der Situation am Werderplatz in der Karlsruher Südstadt beschäftigt. Dort gilt seit 2019 zeitweise ein Alkoholverbot, weil Ordnungswidrigkeiten und Straftaten von Betrunkenen zugenommen hatten. Die Entscheidung über weitere Maßnahmen wurde jedoch vertagt. Anlass der Beratungen im Hauptausschuss waren Anträge der Fraktionen der Grünen, der Linken und der CDU, dass aktuelle Maßnahmen nicht ausreichen würden. Wie es mit dem Werderplatz weitergeht, soll gemeinsam mit der ämterübergreifenden Arbeitsgruppe "Werderplatz" entschieden werden. Sie wurde ins Leben gerufen, um Lösungsansätze zu finden.