Beginn der Pfingstferien: Staus auf Autobahnen erwartet - das sind die kritischen Strecken

Der ADAC Nordbaden erwartet zum Start der Pfingstferien viel Verkehr auf den Autobahnen in der Region. Voll wird es wohl auch in den Zügen - Dank des 9-Euro-Tickets.

Die Pfingsferien gelten für viele als die neuen Sommerferien - entsprechend voll wird es auf den Autobahnen und Bundesstraßen. Der ADAC geht auch davon aus, dass die Reiselust in diesem Jahr ähnlich groß sein wird wie in den Zeiten vor der Corona-Pandemie. Die größten Störungen werden am Freitag und am Samstag erwartet - eine weitere Reisewelle soll demnach am Montag folgen.

ADAC rechnet mit langem Stau auf A8 bei Pforzheim

Mehr Zeit sollten Reisende laut ADAC Nordbaden unter anderem auf der A8 einplanen - besonders an der Baustelle bei Pforzheim. Dort wird auf einer fünf Kilometer langen Strecke zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd die Autobahn auf drei Spuren ausgebaut.

Probleme am Autobahndreieck Karlsruhe erwartet

Auch auf der A5 zwischen Autobahndreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Ettlingen könnte es zu Staus kommen. Dort stehen wegen einer Fahrbahnsanierung nur jeweils zwei statt drei Fahrstreifen zur Verfügung.

Auch im Ausland dürften die Urlauberinnen und Urlauber viel Geduld benötigen, besonders auf der Tauern-, Inntal-, Rheintal- und Brennerautobahn. Aber auch die Gotthard-Route zwischen der Schweiz und Italien könnte wieder voll werden.

Die meisten europäischen Länder haben ihre Corona-Einreisebeschränkungen gelockert beziehungsweise aufgehoben. Kontrollen finden aus diesem Grund kaum mehr statt.

Reisen an Pfingsten mit dem 9-Euro-Ticket - volle Züge erwartet

Nicht nur auf den Straßen wird es voll werden - auch in den Zügen und Bussen. Kurz nach dem Start des 9-Euro-Tickets am 1. Juni rechnet die Deutsche Bahn am Pfingswochenende mit vielen Reisenden, die den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr nutzen. Auf stark nachgefragten Verbindungen werden am Wochenende deshalb Sonderzüge zum Einsatz kommen.