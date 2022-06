Ein Spaziergang durch den Park Talaue in Waiblingen bei Sonnenschein lässt Urlaubsgefühle aufkommen. Vorbei an Bienenstöcken des Bieneninformationshauses Waiblingen und später an schottischen Hochlandrindern - und dann ist da die Rems, die bei sommerlichen Temperaturen für Frische sorgt. Krönender Abschluss: Eine Erfrischung im an der Rems gelegenen Biergarten "Schwaneninsel" oder ein Eis in einer der Eisdielen in der Altstadt, die mit ihren Fachwerkhäusern einfach nur schön ist.