Nächste Großbaustelle: A5 wird bei Karlsruhe bis November saniert

per Mail teilen

Auf der A5 bei Karlsruhe steht die nächste Großbaustelle bevor. Wegen der Vorbereitungen für die geplante Fahrbahnsanierung kommt es bereits immer wieder zu Staus.

Die Hauptarbeiten sollen am kommenden Montag beginnen. Die Fahrbahn der A5 wird zwischen der Anschlussstelle Ettlingen/Karlsruhe-Rüppurr und dem Autobahnkreuz Karlsruhe in Fahrtrichtung Frankfurt saniert. Die Arbeiten auf dem knapp vier Kilometer langen Abschnitt dauern laut Autobahn GmbH voraussichtlich bis Mitte November.

Nur jeweils zwei Fahrstreifen bei Karlsruhe befahrbar

Im gesamten Zeitraum stehen in beide Fahrtrichtungen nur zwei statt drei Fahrstreifen zur Verfügung. Im Laufe der kommenden Woche soll an der Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr die Auffahrt auf die A5 sowie aus Richtung Süden kommend die Abfahrt gesperrt werden.

Auch die Fahrbahn der Überleitung von der A5 auf die A8 wird auf 100 Metern Länge erneuert. Trotzdem sollen Verkehrsteilnehmer die ganze Zeit über vom Autobahnkreuz auf die A8 auffahren können.

Staus auf der A5 erwartet

In den vergangenen Tagen wurden bereits mobile Stauanlagen und die Verkehrssicherung eingerichtet. Schon die Vorbereitungen für die Großbaustelle führten teils zu langen Staus auf der A5 bei Karlsruhe. Man bitte die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer für die unvermeidlichen Behinderungen um Verständnis, so die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest in ihrer Mitteilung.

In den kommenden Monaten müssen Autofahrer hier wohl viel Geduld mitbringen. In zwei Wochen wird die Pfingstferien-Reisewelle erwartet.