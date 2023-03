per Mail teilen

Ein Radfahrer ist am Samstagabend in Karlsruhe unter eine

Straßenbahn geraten. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In Karlsruhe ist am frühen Samstagabend ein Radfahrer von einer Straßenbahn erfasst und darunter eingeklemmt worden. Der 77-Jährige war laut Polizei auf der Mannheimer Straße unterwegs. In Höhe der Rintheimer Straße wollte er dann die Gleise überqueren.

Trotz Rotlicht Gleise überquert

Zuerst hat er nach Polizeiangaben noch eine Straßenbahn durchfahren lassen. Dann sei er trotz Rotlicht über die Gleise. Er wurde von einer anderen Straßenbahn erfasst und unter der Bahn eingeklemmt. Der 77-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Motorradfahrer bei weiterem Unfall tödlich verletzt

Bei einem weiteren Unfall im Bereich des Karlsruher Rheinhafens ist am Samstagabend ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde der 46-jährige Mann von einem Auto erfasst, dessen Fahrerin abbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Motorrad und Auto wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zur Spurenauswertung beschlagnahmt.