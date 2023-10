per Mail teilen

Drei Mitarbeitern des Fanprojekts Karlsruhe drohen bis zu sechs Monate Beugehaft. Bei den Ermittlungen zum Pyro-Eklat bei einem Heimspiel des KSC im November letzten Jahres verweigern sie bislang die Aussage.

Im Zuge der Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe auch Mitarbeiter des Fanprojekts Karlsruhe vorgeladen und befragt. Sie verweigerten jedoch die Aussage. Die sozialpädagogischen Mitarbeiter des Fanprojekts mussten bereits ein Ordnungsgeld in Höhe von jeweils 300 Euro zahlen. Am Montag um zehn Uhr kommt jetzt eine weitere Befragung vor dem Amtsgericht Karlsruhe auf sie zu.

Bei Aussageverweigerung droht Beugehaft

Verweigern die drei Sozialpädagogen Volker Körenzig, Sophia Gerschel und Sebastian Staneker erneut ihre Aussage, kann die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Beugehaft stellen. Das würde Gefängnis bedeuten, bis die Mitarbeiter doch aussagen oder bis das Verfahren beendet ist. Maximal sind aber sechs Monate Haft möglich. Ob die Staatsanwaltschaft einen solchen Antrag auf Beugehaft stellen wird, wird sich zeigen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe meinte, man werde den Termin am Montag abwarten und im Anschluss das weitere Vorgehen prüfen.

Pyro-Rauch über dem Wildparkstadion IMAGO Jan Huebner

KSC stellte Strafanzeige gegen Pyro-Zünder

Bei einem Heimspiel des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC gegen St. Pauli im November letzten Jahres wurde vor dem Spiel von Fans des KSC verbotene Pyro-Technik gezündet. Es gab elf Verletzte, darunter ein Kind. Mehrere Personen mussten medizinisch behandelt werden. Bei einer Person führte das Einatmen der Rauchgase mutmaßlich zum Verlust von sieben Prozent der Lungenkapazität. Der Karlsruher SC stellte daraufhin Strafanzeige gegen Unbekannt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft nahmen daraufhin die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung, Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und Freisetzen von Giften auf.

Fanprojekt hat kein Zeugnisverweigerungsrecht

Die Staatsanwaltschaft betont, dass den Mitarbeitern des Fanprojekts kein Zeugnisverweigerungsrecht zustehe. Daniel Melchien, der Geschäftsführer des Stadtjugendausschusses, dem Träger des Fanprojekts, sieht hier ein Problem. Es gebe Bereiche in der Sozialarbeit, in denen man dauerhaft der Gefahr ausgesetzt sei, Kenntnis von Straftaten zu erlangen. Anders als beispielsweise in der Drogenberatung stehe den Sozialarbeitern des Fanprojekts eben kein Zeugnisverweigerungsrecht zu.

Die Sozialarbeit, die das Fanprojekt leistet, ist eine gute Möglichkeit, dem Gewalt-Phänomen im Fußball zu begegnen.

Seit der Gründung habe man schon viele Menschen erreichen und persönliche Entwicklungen in eine gewaltfreie Richtung lenken können. Ohne das Fanprojekt wäre die Situation eine weitaus schlechtere. Aussagen der drei Mitarbeiter würden aber das Vertrauen zu den Fans und somit auch die Arbeit des Projekts gefährden.