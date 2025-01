Zwangsprostitution: Polizei Karlsruhe zerschlägt Menschenhändlerring

Die Karlsruher Polizei hat einen Menschenhändlerring zerschlagen. Nach monatelangen Ermittlungen wurden sieben Verdächtige unter anderem im Raum Karlsruhe/Rastatt festgenommen.

Der Polizei in Karlsruhe ist ein Schlag gegen Zwangsprostitution gelungen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurden sieben Verdächtige festgenommen. Sie sollen Frauen aus Ungarn in Deutschland zur Straßenprostitution gezwungen haben.

Festnahme nach verdeckten Ermittlungen in Karlsruhe und Ungarn

Dem Erfolg seien nach Polizeiangaben monatelange teilweise verdeckte Ermittlungen vorausgegangen, und zwar in Deutschland und in Ungarn. In der Nacht auf Donnerstag seien gleichzeitig sechs Männer und eine Frau im Raum Karlsruhe/Rastatt und in Ungarn festgenommen worden. Die Verdächtigen im Alter zwischen 18 und 48 Jahren sollen junge Frauen aus Ungarn nach Deuschland gebracht haben, um sie hier zur Straßenprostitution zu zwingen. Laut Polizei soll den Frauen massive Gewalt angedroht worden sein.

Die intensive Zusammenarbeit der Behörden beider Länder habe zur Zerschlagung des in Karlsruhe angesiedelten mutmaßlichen Menschenhändlerrings geführt, so die Polizei weiter. Den Verdächtigen wird schwerer Menschenhandel und Zuhälterei vorgeworfen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.