In Straubenhardt hat sich ein Mann gegen eine Maßnahme des Jugendamts gewehrt. Er wurde von Spezialkräften der Polizei festgenommen. Eine Kita wurde vorsorglich geräumt.

Im Ortsteil Schwann von Straubenhardt (Enzkreis) hat es am Dienstagmorgen einen Polizeieinsatz in Zusammenarbeit mit dem SEK gegeben. Nach Angaben der Polizei wollte das Jugendamt zwei Kinder in Obhut nehmen. Zwei Mitarbeiterinnen des Jugendamts und der Integrationsbeauftragte trafen in einer Wohnung auf den Vater der Kinder. Der 37-Jährige habe sich aggressiv gegen die Maßnahme gewehrt und die Mitarbeiter bedroht. Diese verständigten daraufhin die Polizei.

Kita in Straubenhardt-Schwann vorsorglich geräumt

Als Vorsichtsmaßnahme wurden eine Kita in der Nähe des Einsatzes geräumt. Zudem wurde der Zugang zum Rathaus geschlossen. Eine Gefährdung hat es laut Polizei aber nicht gegeben. Die Umgebung zur Wohnung wurde abgesperrt.

Polizeiauto in der Doblerstraße in Straubenhardt Waldemar Gress / EinsatzReport24

Mann hatte Messer bei sich

Gegen 11 Uhr verließ der Vater laut Polizei schließlich seine Wohnung und hielt ein Messer in Richtung der Einsatzkräfte. Er konnte dazu gebracht werden, das Messer abzulegen. SEK-Einsatzkräfte nahmen den Mann daraufhin widerstandslos fest. Die beiden Kinder des Mannes blieben unverletzt und wurden durch das Jugendamt in Obhut genommen.