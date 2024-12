Langos-Verkäufer bringt Pforzheim wieder zum Leuchten

Seit ein paar Jahren gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Pforzheim keine Kerzen mehr. Ein Langos-Verkäufer möchte das nicht akzeptieren und nimmt den Kerzenverkauf selbst in die Hand.

Tannenzweige, Plätzchen und Kerzen - so sieht die klassische Weihnachtszeit aus. Doch auf dem Weihnachtsmarkt in Pforzheim war schon seit Jahren kein Kerzenschein mehr zu sehen. Der Kerzen-Stand hat vielen Besucherinnen und Besuchern gefehlt - auch dem Langos-Verkäufer Michael Daubner. Er hat sich kurzerhand entschieden, den Kerzen-Stand selbst in die Hand zu nehmen.

Kerzen für den Weihnachtsmarkt in Pforzheim

Schon in den ersten Tagen ist Michael Daubner in seiner Rolle als Kerzenverkäufer aufgegangen. Mit viel Wissen und langem Atem erzählt er begeistert von seiner Ware. Große, kleine, rote, goldene und silberne Kerzen schmücken den Stand vor dem großen Weihnachtsbaum in der Mitte vor dem Pforzheimer Marktplatz. Immer wieder kommen Besucherinnen und Besucher und fragen ihn: "Was machst du hier? Warum stehst du nicht im Langos-Stand?" Denn eigentlich kennen ihn hier alle nur als "Langos-Michl". In diesem Jahr betreibt er zwei Stände, denn er möchte den Weihnachtsmarkt abwechslungsreicher machen.

Das hier sind zum Beispiel Kerzen aus dem Erzgebirge. Die sind handgefertigt.

Langos-Stand neben Kerzen-Stand: Michael Daubner verkauft auf dem Weihnachtsmarkt in Pforzheim jetzt Langos und Kerzen. SWR Annika Jost

Der bekannte Langos-Verkäufer muss umdenken

Zur Mittagszeit und am Abend wechselt er dann zum Langos-Stand: Dann ist schräg gegenüber die Hölle los – bis zu 40 Leute stehen in der Schlange. Schon seit fast 15 Jahren verkauft Michael Daubner als "Langos-Michl" die ungarischen Teigfladen. Das hat sich rumgesprochen und anstehen lohnt sich, finden die Gäste.

Ich komme nur wegen dem Langos auf den Weihnachtsmarkt!

Neben den Klassikern, wie Langos mit Knoblauchcreme oder Apfelmus, verkauft der "Langos-Michl" auch außergewöhnliche Sorten, wie Knoblauch-Erdbeermarmelade oder Sucuk. "Die wildeste Mischung, die wir nicht angeboten haben, aber die sich der Kunde gewünscht hat, war: Knoblauchcreme mit Nutella", erinnert sich Daubner.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Pforzheim stehen die Leute Schlange für den Langos. SWR Annika Jost

Familien-Business: Sohn hilft mit

Weil er zwei Stände nicht alleine schafft, ist seit diesem Jahr sein Sohn Aaron mit im Geschäft. Der kennt seinen Vater fast gar nicht ohne Langos – schon im Alter von elf Jahren hat er immer wieder ausgeholfen. Als Geschäftspartner ist die Zusammenarbeit aber nochmal etwas ganz anderes.

Grundsätzlich klappt es gut, auch wenn wir manchmal gegenteilige Meinungen haben. Wir versuchen immer auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.

An's Aufhören denkt der "Langos-Michl" noch lange nicht. Mit Hilfe seiner Familie will er auch im nächsten Jahr Langos und Kerzen auf dem Weihnachtsmarkt in Pforzheim verkaufen.