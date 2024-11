per Mail teilen

In Baden-Baden öffnet am Donnerstag der Christkindelsmarkt vor dem Kurhaus. Gemeinsam mit Rastatt zählt der Baden-Badener Markt zu den ersten Weihnachtsmärkten in der Region.

Als einer der ersten Weihnachtsmärkte rund um Karlsruhe startet am Donnerstag der Christkindelsmarkt in Baden-Baden. Leckereien, Kunsthandwerk und Weihnachtsschmuck bieten die Händler an etwa 100 Ständen im Kurpark und den angrenzenden Kolonnaden zum Kauf an. Dienstags und donnerstags gibt es ein umfangreiches Live-Programm auf der Kurhausbühne. Und wer gerne Schlittschuhlaufen möchte: Die Eisarena auf dem Augustaplatz ist nur wenige Meter entfernt.

Genuss-Führungen über den Christkindelsmarkt in Baden-Baden

Auch Führungen über den Weihnachtsmarkt werden angeboten. Dabei wird die Krippenausstellung im Wandelgang der Trinkhalle erläutert. Außerdem können die Teilnehmer dann an verschiedenen Ständen kulinarische Leckereien probieren. Der Christkindelsmarkt in Baden-Baden läuft vom 21. November bis zum 6. Januar 2025, er ist damit der am längsten geöffnete Weihnachtsmarkt im Schwarzwald. Die Stände sind täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Blick auf den Baden-Badener Christkindelsmarkt © Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH

Weihnachtsmann fliegt wieder über Karlsruhe

In Karlsruhe verleiht der Christkindlesmarkt gleich auf drei Plätzen weihnachtlichen Glanz. Riesenrad und Glühweinpyramide prägen den Marktplatz. Zweimal am Abend schaut hier auch der Weihnachtsmann vorbei, und "fliegt" mit feurigem Schlitten um 17 Uhr und um 19.30 Uhr über die Stände hinweg. Etwas gemütlicher geht es bei der Waldweihnacht auf dem Friedrichsplatz zu. Kunsthandwerk und Leckereien an rund 90 Ständen sind über beide Plätze verteilt.

Auf dem Kirchplatz St. Stephan können Kinder mit einer kleinen Eisenbahn Runden drehen oder übers Weihnachtskasperle auf der Bühne lachen. Der Christkindlesmarkt in Karlsruhe hat vom 25. November bis 23. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag bis 22 Uhr.

Wer im Anschluss gleich ein paar Kalorien verbrennen möchte, kann weiter in Richtung Schloss zum Schlittschuhfahren oder Stockschießen vor barocker Kulisse. Die WINTERZEIT startet ebenfalls am 25.11. und geht bis in den Januar.

Auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt zahlen Besucherinnen und Besucher zwischen 3,50 Euro und fünf Euro für eine Bratwurst SWR

Weihnachtsmarkt in Karlsruhe-Durlach: Eine Reise ins Mittelalter

Schwertkämpfe, Feuershows und Gaukler: Auf eine wahre Zeitreise nimmt einen der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Karlsruhe-Durlach mit. Neben Handwerk und Kulinarik gibt’s für Kinder Bogenschießen und Märchenerzähler. Der Weihnachtsmarkt hat vom 27.11. bis 22.12. täglich ab 11:30 Uhr geöffnet.

Weitere Weihnachtsmärkte in der Region Pforzheim: Der Goldene Weihnachtsmarkt in Pforzheim hat vom 25.11. bis 22.12. täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet (Gastronomie bis 22 Uhr). Rund um die Engelspyramide finden sich rund 50 Stände, zwei Karussells und ein Riesenrad. Mehr Infos hier.

Rastatt: Der Rastatter Weihnachtsmarkt hat vom 21.11. bis 23.12. täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet (Freitag und Samstag bis 21 Uhr, 24.11. geschlossen). Zum Programm gehört Livemusik auf der Bühne und eine Kindereisenbahn. Mehr Infos hier.

Bruchsal: Der Bruchsaler Weihnachtsmarkt hat vom 25.11. bis 30.12. täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet (Freitag und Samstag bis 20:30 Uhr, an Feiertagen geschlossen). Auf der Bühne neben der Weihnachtspryamide wird musiziert, Kinder dürfen sich am 6.12. auf den Nikolaus freuen. Mehr Infos hier.

Ettlingen: Der Ettlinger Sternlesmarkt hat vom 28.11. bis 29.12. täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet (am 24.12. bis 14 Uhr, am 25. geschlossen). Für Kinder gibt es dieses Jahr ein neues Riesenrad auf dem Schlossvorplatz und eine Kinderbackstube. Mehr Infos hier.

