Das Poker Face aus Pforzheim, das Lady Gaga glücklich macht

Rebar Aziz ist Modedesigner und entwirft Outfits für internationale Stars, wie Lady Gaga. Sein Atelier ist in Pforzheim und das führt immer wieder zu Verwirrung.

Wenn Rebar Aziz eine Idee für ein neues Outfit hat, lässt er alles stehen und liegen und ruft: "Ich hab eine krasse Idee!" Dann verschwindet er in seiner Schneiderwerkstatt im Keller des Kreativzentrums Emma in Pforzheim. Er überspringt alle planerischen Schritte, zeichnet nichts, sondern macht sich sofort am Stoff zu schaffen.

SWR Reporterin Annika Jost hat ihn einen Arbeitstag lang begleitet:

Bestellt Lady Gaga, wird nicht mehr geschlafen

Das, was dann entsteht, gefällt vor allem internationalen Stars. Sängerin Rita Ora war schon Kundin bei ihm, aber auch Sängerin Björk und Model Naomi Campbell. Besonders stolz ist der Designer aber auf die Outfits für Sängerin Lady Gaga.

Für mich ist sie nicht nur Sängerin, sondern Künstlerin.

Sängerin Lady Gaga hat schon mehrere Outfits vom Pforzheimer Designer. Die rote Jacke trug sie bei Konzerten auf ihrer Welttournee. picture-alliance / Reportdienste 304550486

Wenn ein internationaler Star eine Bestellung bei Rebar Aziz aufgibt, muss es schnell gehen. In ein paar Tagen müssen meist mehrere Outfits fertig werden. Für den Designer ist das aber kein Grund für Stress. Er schläft dann kaum und kann so auch nachts arbeiten. "Ich schlafe nur, damit ich keine Krämpfe in meinen Händen bekomme. (...) Meistens ist es dann so, dass ich mich 20 Minuten hinlege." Er nennt es den "Da-Vinci-Schlaf."

Die Werke, die dann entstehen, sehen nicht besonders bequem aus. Oft sind Hals und Kopf mit Stoff bedeckt - wie in einem Kokon. Aber sie müssen auch nicht bequem sein, sondern sollen außergewöhnlich aussehen. Sie werden dann auf roten Teppichen oder den großen Bühnen der Welt getragen - ein Hingucker.

Ich deformiere gerne Körper und lasse sie aussehen wie Skulpturen.

Designer Rebar Aziz arbeitet gern mit außergewöhnlichen Formen. Die internationalen Stars finden es gut. SWR Annika Jost

Der Geruch von Stoff weckt Kindheitserinnerungen

Als Kind kommt Rebar Aziz mit seinen Eltern nach Deutschland, sie mussten aus dem Irak fliehen. Nach der Schule weiß er nicht, welchen Job er machen möchte, studiert Maschinenbau, entscheidet sich dann aber doch für ein Modedesign-Studium in Pforzheim. So führt er fort, was ihm sein Vater schon in die Wiege gelegt hat, denn der war Schneider.

Ich habe alle Scheren von meinem Papa

Immer wieder bekommt Rebar Aziz E-Mails von den Stars, die zum Anprobieren der Outfits vorbei kommen wollen. "Sie fragen: In welchem Teil von New York bist du? Und dann muss ich denen erstmal erklären, dass ich halt in Deutschland bin", erzählt der Designer mit einem Schmunzeln. Nach Paris oder New York zu ziehen, kann er sich nicht vorstellen. "Da gibt es zu viele Ablenkungen."

Im Kreativzentrum hat er seine Ruhe. Hier lebt er in seiner eigenen Welt. Wenn er die Türen schließt, existiert nichts mehr. Dann zählt nur noch die Arbeit, erzählt er. Dort arbeiten auch viele andere kreative Köpfe, mit denen er sich austauschen kann. Außerdem lebt er gern in Pforzheim.

Pforzheim ist süß.

Ein Kopfteil aus roten Blättern soll entstehen. Designer Rebar Aziz aus Pforzheim gestaltet Außergewöhnliches. SWR Annika Jost

Internationale Stars stehen Schlange

Nicht nur Lady Gaga: Immer mehr Promis wollen die extravaganten Outfits tragen. Alle kann und will Rebar Aziz nicht beliefern. Katy Perry hat er schon abgesagt - sie passt nicht zu seiner Marke. Um den Ruhm gehe es ihm aber auch nicht.

Es geht darum, dass ich das, was ich im Kopf habe, umsetze und alles verarbeite. (...) Es ist wie Therapie.

Rebar Aziz schaut positiv in die Zukunft. Einige Stars werden bald mit neuen Outfits zu sehen sein. Und wenn sie dann gefragt werden: Wo hast du denn das Outfit her? Dann erinnern sie sich möglicherweise auch an die Stadt, aus der es kommt.