Hunde büxen aus: Drei Menschen nach Attacke in Pfinztal verletzt

Bei einem Spaziergang im Pfinztal-Söllingen wurden zwei Menschen und ihre Hündin verletzt. Sie wurden von vier ausgebüxten Hunden überrascht.

In Pfinztal-Söllingen (Landkreis Karlsruhe) sind am Neujahrstag drei Menschen und eine Hündin nach einer Hundeattacke verletzt worden.

Nach Hundeangriff: Mehrere Menschen und eine Hündin verletzt

Nach Angaben der Polizei waren zwei Spaziergänger mit ihrer Hündin am Ortsrand von Söllingen unterwegs. Dort kamen sie in der Nähe eines Aussiedlerhofs vorbei. Vier Hunde, die dort leben, sollen durch ein offenes Hoftor gestürmt und die Hündin angegriffen haben, so die Polizei.

Die Spaziergänger versuchten dazwischen zu gehen und verletzten sich am Kopf und an der Hand, so die Polizei. Auch der Besitzer der vier Angreifer wurde an den Händen und Knien verletzt, als er versuchte, einzugreifen.

Menschen durch Hundebisse verletzt? Polizei ermittelt

Ob die drei Personen durch Hundebisse oder durch Stürze verletzt wurden, ist laut Polizei noch nicht klar. Bei den angreifenden Hunden soll es sich um einen Rottweiler, einen Kangal und zwei Kangal-Rottweiler-Mischlinge handeln.

Die Spaziergänger und die angegriffene Hündin mussten medizinisch versorgt werden.