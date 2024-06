Schallplatten liegen im Trend, die Begeisterung nimmt zu. Das spürt auch ein Plattenladen in Karlsruhe, der Sammler anzieht. Auch jüngere Menschen sind dort Kunden.

Weil es immer mehr Plattenfans gibt, Experten sprechen von einem Comback des Vinyls, und weil auch der Nachwuchs heranreift, haben in Karlsruhe Martin Christoph und Marco Sommer vor ein paar Monaten Dixigas Records aufgemacht. Die zwei leidenschaftlichen Plattenfreaks bieten alte und neue Scheiben an, kaufen gebrauchte Schallplatten an und sammeln selber voller Begeisterung. Jay ist mit seinen 17 Jahren einer der jungen Kunden. Er geht noch zur Schule und ist schon seit ein paar Jahren begeisterter Plattensammler.

Ich guck einfach, was mir gefällt, vom Cover her, dann höre ich´s mir an und nehme es oder nicht.

Es gibt bunte Plattenhüllen, die einem ins Auge stechen, die einen neugierig machen. Es gibt grafisch besonders anspruchsvolle Kunstwerke, die die Verpackungen der Platten zieren. Das Drumherum bei Schallplatten ist wichtig, es gibt richtig berühmte, legendäre Cover. Ein großer Unterschied zum Streamen von Musik: In Schallplatten stöbern macht auch optisch jeder Menge Spaß. Ein wichtiger Grund für die Begeisterung für Vinyl ist sowohl bei jungen als auch bei älteren Plattenfans der Aspekt das die Schallplatte ein kulturelles Statussymbol darstellt, wie der Bundesverband der Musikindustrie ermittelt hat.

Tausende Scheiben aus Vinyl warten auf Sammler

In den hellen Räumen bei Dixigas Records, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs, stehen rund 15.000 Schallplatten zur Auswahl. Das ist eine vergleichsweise große Auswahl an Tonträgern und nicht der Standard für einen Schallplattenladen. Das hat sich seit der Eröffnung im Januar herumgesprochen. Plattensammler Waldemar kommt deshalb extra regelmäßig mit dem Zug aus Stuttgart angefahren, um dann nur ein paar Schritte vom Hauptbahnhof entfernt, in den Fächern nach musikalischen Schätzen, zu stöbern.

Ich sammele schon seit 45 Jahren – natürlich Singles.

Es ist Waldemar, knapp über 60 Jahre alt, zum lieb gewordenen Ritual geworden. In der Regel einmal in der Woche fährt der leidenschaftliche Sammler mit dem Zug aus dem Schwäbischen ins Badische um Platten zu suchen bei Dixigas Records. Gespräche unter Gleichgesinnten, mit anderen Kunden oder mit den Inhabern Martin und Marco, gehören zu einem Besuch im Schallplattenladen natürlich dazu.

Sammler haben Spaß beim Stöbern. SWR Johannes Stier

Schallplatten für jeden Geschmack

Egal ob Rock, Metal, Pop, Punk oder Reggae oder Schlager, aber auch Jazzscheiben, eine besonders gut sortierte Ecke mit Klassik und weitere Musikrichtungen bietet das Geschäft. Dazu exotische Musikgenres, die man so wohl nur hier findet. Zum Beispiel türkische und arabische Rockmusik, die Martin Christoph persönlich besonders schätzt.

Langspielplatten, Doppelalben, Singles zu tausenden warten darauf entdeckt zu werden. Allen gleich, das typische Rauschen und Knistern der Vinylscheibe beim Abtasten auf dem Plattenspieler. Völlig unterschiedlich, die Musikrichtungen, geordnet nach Interpreten oder Genre. Was im Laden alle eint, ist die Begeisterung für den kreisförmigen Tonträger aus Polyvinylchlorid, egal welche Musikrichtung darauf zu hören ist.

Mario, "auch schon über 50", wie er selbst sagt, liebt Schallplatten. Und er erklärt, man höre ganz anders Platten im Vergleich zu CDs oder zum Streamen. Man setze sich hin, nehme sich einfach Zeit und komme dabei runter. Er könne den Alltagsstress vergessen, beim Schallplatten auflegen und beim Anhören. Es sei ihm ein lieb gewordenes Ritual, sich dabei auszuklinken, erklärt er.

Im Laden gibt es Schallplatten zahlreicher Interpreten. SWR Johannes Stier

Weil die Liebe zur Schallplatte da ist. Weil wir beide schon in Plattenläden gearbeitet haben.

Völlig selbstverständlich, dass auch die beiden Ladeninhaber Marco und Martin seit Jahrzehnten schon Schallplatten sammeln. Solche, die dann im Laden verkauft werden, aber auch für den privaten Gebrauch sammeln die beiden.

Martin, dessen Spitzname Tex Dixigas dem Laden den Namen gegeben hat, hat eine ausgeprägte Sammelleidenschaft, sammelt privat unter anderem gusseisernen Töpfe und Pfannen, aber auch einfach alles zur Band Velvet Underground, wie er erzählt. Für ihn ist die experimentelle Rockband, gegründet in den 60er-Jahren und eng verbunden mit der Pop-Art Legende Andy Warhol, die absolut beste Band überhaupt.

Sich im Plattenladen treffen und miteinander reden

Platten suchen und auflegen. Platten anhören. Sich über Platten austauschen. Sich in der gemeinsamen Sammelleidenschaft bestätigen oder einfach in einem der zwei bequemen Sessel ausspannen: Das alles gehört zum Besuch des Schallplattenladens dazu. Martin, der auch ein Plattenlabel hat und Marco, der lange in der Veranstaltungsbranche gearbeitet hat, bieten auch kleinere Konzerte und Schallplattenversteigerungen in den Räumen des Ladens an.

Sammler aus ganz Deutschland in Karlsruhe, Dank Bahnhofsnähe

Die zentrale Lage am Bahnhof in dem alten Bauhaus Gebäude hilft. Immer wieder finden auch Reisende mit Zwischenhalt den Weg in das Sammlermekka. Manche von ihnen legen mittlerweile ihre Zugverbindungen extra so, dass es noch zu einem ausgedehnten Besuch im Laden reiche, erzählen die beiden Inhaber.

So kommen immer wieder Schallplattenbegeisterte aus entfernten Ecken von Deutschland in den Laden am Karlsruhe Bahnhof. Und auch der Nachwuchs kommt regelmäßig vorbei, so wie Jakob, der wie Jay zu den jüngsten Stammkunden gehört.