Schallplatten für die Provinz – Michael Lohrmann und sein Vinylbus

Seit 2019 fährt Michael Lohrmann landauf-landab mit einem ehemaligen US-Schulbus, den er zum rollenden Plattenladen umgebaut hat. Er steuert vor allem kleinere Städte an - nach dem Vorbild der Bücherbusse, die Gegenden ohne Buchhandlungen mit Lesestoff versorgen.

Schallplatten haben Lohrmann schon sehr früh begeistert - mit sieben Jahren kaufte er sich den Klassiker „Wish you were here“ von Pink Floyd. Seitdem sammelt er unverdrossen weiter.

Musik und die schwarzen Scheiben haben auch sein Berufsleben geprägt: in den 90er Jahren war er Mitgründer des Musikmagazins „Visions“, 2015 brachte er mit „Mint“ eine Zeitschrift für Plattensammler heraus. Beide existieren bis heute.

Musiktitel:

Bakom glaset

Dina Ögon

Album: Oas



Have a cigar

Pink Floyd

Album: Wish you were here



Jesus Christ Pose

Soundgarden

Album: Badmotorfinger



Do it again

Steely Dan

Album: Can't buy a thrill



Texas sun

Khruangbin & Leon Bridges

Album: Texas sun - EP