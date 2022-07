Ein Motorradfahrer ist seinen schweren Verletzungen erlegen, die er sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Tiefenbronn (Enzkreis) zugezogen hatte. Nach Polizeiangaben hatte der 58-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und war in eine Leitplanke geprallt. Er war daraufhin mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert worden, wo er laut Polizei am Montag verstarb.