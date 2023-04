Welches sind die Top-Restaurants in der Region? Das wurde am Dienstag im Karlsruher Konzerthaus entschieden. Auch für Restaurants im Raum Karlsruhe gab es Michelin-Sterne. Ein Überblick.

In Karlsruhe hat der Restaurantführer Guide Michelin 334 Sterne-Restaurants ausgezeichnet – so viele wie noch nie. Eine herausragende Adresse für Gourmets bleibt Baden-Württemberg: Mit 76 Sterne-Restaurants bleibt der Südwesten bundesweit Spitze. Ein neuer Stern ging nach Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe).

Michelin-Sterne in der Region

"Das garbo im Löwen" in Eggenstein-Leopoldshafen im Landkreis Karlsruhe bekam einen Stern und wurde damit frisch zur Sterneküche. Küchenchef ist hier Marcel Kazda.

In der Region ist auch Thorsten Bender aus Karlsruhe ausgezeichnet worden. Seine Küche im Restaurant "sein" hat nun zwei Michelin-Sterne. Damit hat das Restaurant einen Stern dazugewonnen. Unter anderem konnte das Restaurant "TAWA YAMA" in Karlsruhe seinen Stern verteidigen. Genau wie "Maltes hidden Kitchen" in Baden-Baden.

Eine Übersicht der Sterne-Restaurants in der Region

Eine Übersicht der Sternerestaurants in der Region Anzahl der Sterne Restaurant Ort 3 Schwarzwaldstube Baiersbronn 3 Restaurant Bareiss Baiersbronn 2 sein Karlsruhe 1 Le Jardin de France im Stahlbad Baden-Baden 1 Maltes hidden kitchen Baden-Baden 1 1789 Baiersbronn 1 Schlossberg Baiersbronn 1 Maerz - Das Restaurant Bietigheim-Bissingen 1 Erbprinz Ettlingen 1 Das garbo im Löwen Eggenstein-Leopoldshafen 1 Werners Restaurant Gernsbach 1 TAWA YAMA FINE Karlsruhe 1 Schwitzer's Gourmet-Restaurant Waldbronn 1 zeit|geist Weingarten

Preise für nachhaltige Küche

Auch in diesem Jahr gab es nicht nur für Küchen-Kunst Sterne. Für besondere Kochleistungen gab es zudem einen grünen Stern für Nachhaltigkeit, Auszeichnungen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und für besondere Leistungen des Service-Teams.

Ihren Grünen Stern verteidigen konnten in der Region etwa das Restaurant "Bergfriedel" in Bühlertal und das Restaurant "erasmus" in Karlsruhe. Das Restaurant "Hirsch Genusshandwerk" in Bad Liebenzell bei Pforzheim bekam den Grünen Stern in diesem Jahr zum ersten Mal.

In diesem Jahr kamen dabei 16 Grüne Sterne dazu. insgesamt gibt es in Deutschland nun 72 Küchen, die den Nachhaltigkeits-Stern vom "Guide Michelin" tragen. Demnach zählen zu den Maßnahmen, um diesen Stern zu bekommen unter anderem die Verwendung regionaler Produkte oder Bioprodukte der Saison und Fleisch aus artgerechter Tierhaltung sowie kurze Transportwege, Müllvermeidung, Recycling und Energieeinsparung.

Direktor: "bemerkenswerte Beständigkeit"

Der internationale Direktor des Guide Michelin, Gwendal Poullennec, sprach bei der Verleihung in Karlsruhe von einer "bemerkenswerten Beständigkeit in der Qualität der deutschen Gastronomie". Diese habe so mancher Krise getrotzt.

Michelin-Sterne seit 1966

Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Im vergangenen Jahr waren 327 Restaurants ausgezeichnet worden. Gourmet-Hochburgen sind traditionell häufig im Süden und Südwesten zu finden, aber ebenso in Großstädten wie Berlin oder Hamburg.