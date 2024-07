In Bretten in einer Arbeiterunterkunft ist am Donnerstag ein Mann tot aufgefunden worden. Die Polizei war zunächst von einem Tötungsdelikt ausgegangen, ermittelt jetzt aber in alle Richtungen.

In einer Arbeiterunterkunft in Bretten wurde am Donnerstagvormittag ein Mann tot aufgefunden. Zunächst war die Polizei von einem Tötungsdelikt ausgegangen, ermittelt jetzt aber in alle Richtungen. Auch ein Suizid wird nicht ausgeschlossen. Zur Identität des Mannes und zu Hintergründen will sich die Polizei aktuell nicht äußern. In der Arbeiterunterkunft seien Menschen unterschiedlicher Nationalität untergebracht. Kriminalkommissariat Bruchsal übernimmt weitere Ermittlungen Nach dem Vorfall sei die Gerichtsmedizin in Bretten vor Ort gewesen, so die Polizei. Der Tote soll jetzt obduziert werden. Erst dann wollen Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Informationen herausgeben. Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen.