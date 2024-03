Ein Mann kündigt anderen gegenüber an, er werde bald eine Straftat begehen. Kurz darauf brennt das Haus - und Rettungskräfte finden wohl dessen Leiche.

Nach einem Brand in einem Haus in Sasbach (Ortenaukreis) haben Einsatzkräfte am Samstagabend dort eine männliche Leiche gefunden. Zuvor hatte ein Mann laut Polizei aus dem Fenster Zeugen gegenüber angekündigt, er werde in Kürze eine Straftat begehen. Daraufhin wurde die Polizei in Offenburg alarmiert.

Haus stand in Flammen

Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später sei das Wohnhaus bereits in Flammen gestanden, so die Polizei. Eine Polizeistreife habe noch versucht, im Haus nach möglichen Verletzten zu suchen, habe aber aufgrund der Flammen nicht mehr jeden Raum betreten können. Als die Feuerwehr den Brand soweit gelöscht habe, sei die Leiche gefunden worden.

Weitere Personen konnten Haus in Sasbach verlassen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte es sich bei dem Toten um den Mann handeln, der zuvor am Fenster eine Straftat angekündigt hatte. Laut Polizei konnten weitere Personen das Haus rechtzeitig verlassen und wurden von Helfern betreut. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen, ob der Brand möglicherweise gelegt wurde.

Eine Beamtin vom Polizeirevier in Achern wurde wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert.