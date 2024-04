Sturz in Fensterscheibe in Pforzheim - Mann bei Streit schwer verletzt

Bei einem Streit zwischen drei Männern in Pforzheim ist am Mittwoch ein 39-Jähriger schwer verletzt worden. Er stürzte bei der Auseinandersetzung in eine Schaufensterscheibe.

Ein 39-Jähriger ist bei einem Streit in Pforzheim am Mittwochabend schwer verletzt worden. Er fiel bei der Auseinandersetzung in eine Schaufensterscheibe, die Scheibe zerbrach. Mann kommt mit Schnittverletzungen in Pforzheimer Krankenhaus Der Streit begann nach ersten Ermittlungen der Polizei kurz nach 22 Uhr am Mittwochabend. Bei der Auseinandersetzung mit zwei bislang unbekannten Männer in der Pforzheimer Innenstadt stürzte der 39-Jährige gegen die Schaufensterscheibe. Das Opfer zog sich dabei erhebliche Schnittverletzungen zu und verlor dabei laut Polizei eine große Menge Blut. Der 39-Jährige kam nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. Suche der Polizei nach Verdächtigen bislang ohne Erfolg Die unbekannten Angreifer flüchteten in einen angrenzenden Park. Bei der Suche setzte die Polizei eine Hundestaffel, einen Hubschrauber und mehrere Streifen ein. Die Verdächtigen sind weiter auf der Flucht. Worum es bei dem Streit ging ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.