Auf einer Faschingsparty in einem Jugendtreff in Ulm hat es am vergangenen Wochenende eine größere Schlägerei gegeben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Eine Gruppe junger Männer hat am Samstag bei einer Faschingsparty in einem Jugendtreff im Ulmer Stadtteil Mähringen offenbar Gäste angegriffen. Wie die Polizei am Donnerstag dem SWR bestätigte, hat sie vier Jugendliche vorübergehend festgenommen. Über den Vorfall hatte zuerst die "Südwest Presse" berichtet. Audio herunterladen (377 kB | MP3) Party in Ulm mit rund 200 Gästen Zwei junge Männer von außerhalb sollen zunächst auf der örtlichen Party mit rund 200 Gästen zwei Mädchen angetanzt und sie dabei unsittlich berührt haben. Die Männer wurden aufgefordert, die Party zu verlassen. Als sie das nicht taten, wurde die Polizei gerufen. Zeugen berichteten der Zeitung, dass kurz nach Mitternacht etwa 15 bis 20 junge Männer mehrere Gäste auf der Straße vor dem Jugendtreff attackierten. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Die Angreifer flohen. Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung Laut einem Polizeisprecher wurden vier Verdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren festgenommen. Auch ein Schlagstock wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Vorfall von Ulm-Mähringen ist laut "Südwest Presse" nicht der erste dieser Art. Zuvor soll es auch in Jugendtreffs anderer Stadtteile Angriffe gegeben haben.