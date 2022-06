In Durmersheim ist an diesem Sonntag noch keine Entscheidung gefallen, wer auf Andreas Augustin als Bürgermeister folgt. Im ersten Wahlgang erhielt Klaus Eckert (SPD) 47.9 Prozent der Stimmen, Christopher Rubertino (parteilos) 46,0 Prozent vor den anderen Kandidaten. Am 3. Juli wird neu gewählt, dann reicht die einfache Mehrheit, also die höchste Stimmenzahl.