Die Sperrung im Autotunnel unter der Kriegsstraße in Karlsruhe ist aufgehoben worden. Ein Brandmeldekabel wurde bei einem Unfall beschädigt und konnte repariert werden.

Der Autotunnel in der Karlsruher Innenstadt ist wieder frei. Wegen eines beschädigten Brandmeldekabels war er seit Samstag gesperrt.

Brandmeldeanlage wurde repariert

Laut Stadt gab es am Samstag einen Unfall, bei dem ein Fahrzeug ein Brandmeldekabel im Tunnel beschädigt hatte. Das Kabel läuft durch den ganzen Tunnel und soll Brände dort frühzeitig erkennen. Am Dienstag ist das Kabel repariert worden. Der Tunnelabschnitt unter dem Karlstor war schon am Montag wieder befahrbar.

Tunnel ist wichtige Verkehrsader in Karlsruhe

Der Karoline-Luise-Tunnel ist eine wichtige Verkehrsader in Karlsruhe. Dort läuft die Bundesstraße 10 entlang. Täglich nutzen etwa 20.000 Autofahrerinnen und Autofahrer den Tunnel, schätzt das Tiefbauamt der Stadt.

Probleme vor der Eröffnung im Jahr 2022

Der Tunnel ist 1,6 Kilometer lang und reicht etwa vom Karlstor bis zum Knotenpunkt Ostendstraße in der Ludwig-Erhard-Allee. Er wurde 2022 eröffnet und gehört neben dem U-Bahn-Tunnel zur Karlsruher Kombilösung.

Eigentlich sollte der Tunnel 2021 eröffnet werden. Die Bauarbeiten lagen aber nicht im Zeitplan. Bei einem Probelauf versagte dann einer der Lüfter unter der Tunneldecke, Rotorblätter flogen durch den Tunnel. Auch nach seiner Eröffnung musste der Tunnel immer wieder mal kurzzeitig gesperrt werden.