Genau vor einem Jahr wurde der Kriegsstraßen-Autotunnel eröffnet. Nach Verzögerungen während des Baus und Pannen im Testbetrieb wird er inzwischen von den Autofahrern angenommen.

1,6 Kilometer lang ist der Karoline-Luise-Tunnel der Karlsruher Kombilösung, inklusive der beiden Einfahrtsrampen. Der Tunnel reicht von westlich des Karlstors bis zum Knotenpunkt Ostendstraße in der Ludwig-Erhard-Allee.

Tiefbauamt Karlsruhe: Geplante Nutzung erreicht

Nach Angaben des Tiefbauamtes nutzen den Autotunnel aktuell rund 20.000 Fahrzeuge pro Tag. Im Vorfeld des Baus wurde mit genau dieser Menge an Fahrzeugen gerechnet. Laut Tiefbauamt gab es seit der Eröffnung am 19. Oktober 2022 keine nennenswerten Verkehrsunfälle. Auch die ursprünglich erwarteten Rückstaus, zum Beispiel an der unterirdischen Einfahrt zum Einkaufscenter ECE blieben weitgehend aus. So reibungslos lief es mit dem Tunnel nicht immer.

Autotunnel in Karlsruhe unter der Kriegsstraße wird eröffnet SWR

Viele viel zu schnell im Autotunnel unterwegs

In den ersten Monaten nach der Eröffnung des Autotunnels gab es außergewöhnlich viele Geschwindigkeitsüberschreitungen im Tunnel. In ihm gilt ein Tempolimit von 50 km/h. Zwischen Oktober 2022 und Ende Januar 2023 waren über 21.000 Menschen mit ihren Fahrzeugen zu schnell unterwegs. Von der Geschwindigkeitsüberschreitung bekommt man nichts mit, das typische "Blitzen" gibt es nicht im Tunnel, dort sind Infrarot-Kameras installiert, auf dem Boden Induktionsschleifen. Drei solcher Messanlagen gibt es im Autotunnel nach Angaben des Ordnungsamtes Karlsruhe.

Pleiten, Pech und Pannen führen zu verspäteter Eröffnung

Eigentlich hätte der Tunnel schon im Dezember 2021 eröffnet werden sollen, zusammen mit der Eröffnung des Straßenbahntunnels, aber das klappte nicht. Bereits im August 2021 zeichnete sich ab, dass die Fertigstellung des Karoline-Luise-Tunnels nicht im Zeitplan bleibt. Lieferschwierigkeiten bei verschiedenen Baumaterialien, Personalmangel durch Krankheit und schließlich ein desaströser Test im Mai 2022 verzögerten die Eröffnung.

Rotorblätter flogen durch den Autotunnel

Bei einem Probelauf versagte einer von 36 Lüftern unter der Tunneldecke. Die Notabschaltung funktionierte nicht. Rotorblätter flogen durch den Tunnel. Anschließend stellte sich heraus, offensichtlich war ein Vogel in den Lüfter geflogen. Offiziell wird später von "einer Unwucht" gesprochen, durch die ein Ventilator zerstört wurde.

Wegen dieser Lüfter im Karoline-Luise-Tunnel in Karlsruhe unter der Kriegsstrasse war der Autotunnel lange gesperrt. SWR

Tunnel unter Kriegsstraße momentan gesperrt

Momentan ist der Tunnel noch bis Freitag, 20. Oktober, gesperrt, um die Rotoren an den Lüftern auszutauschen. Lediglich die Unterführung am Karlstor steht tagsüber bis 20 Uhr in beide Fahrtrichtungen offen. Und damit nicht genug:

Der Karoline-Luise-Tunnel unter der Kriegsstraße in Karlsruhe ist momentan gesperrt. SWR

In der kommenden Woche von Sonntag, 22. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober, werden in dem Tunnel zwischen 20 Uhr und 6 Uhr die halbjährlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt. Währenddessen bleibt der Tunnel zu. Tagsüber aber ist der Tunnel ungehindert befahrbar.