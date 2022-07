Weniger Studierende und Azubis - Karlsruhe schrumpft

Die Einwohnerzahl von Karlsruhe ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Das geht aus dem Bevölkerungsbericht hervor, mit dem sich der Karlsruher Gemeinderat am Dienstagnachmittag beschäftigt.

297.664 Menschen waren zum Ende des Jahres 2021 in Karlsruhe gemeldet. Das sind gut 2.000 weniger als ein Jahr davor und sogar fast 7.000 weniger als noch 2019. Nach Angaben der Stadt sind während der Corona-Pandemie vor allem weniger Studierende und Auszubildende nach Karlsruhe gezogen, während in etwa so viele Menschen wie in den Vorjahren wegzogen.

Baby-Boom während der Pandemie in Karlsruhe

Wie aus dem Bevölkerungsbericht hervorgeht, hat es im zweiten Coronajahr einen kleinen Baby-Boom gegeben: Mit 2.900 Neugeborenen war das Jahr 2021 das drittstärkste Geburtenjahr in den letzten 45 Jahren. Gleichzeitig sind aber auch überdurchschnittliche viele Karlsruherinnen und Karlsruher gestorben, was sich laut Stadt nur teilweise auf Corona zurückführen lässt.