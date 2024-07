Karate-Stars aus aller Welt treffen sich in Baden-Baden - zum Gasshuku 2024, dem größten Karate-Sommertraining Deutschlands. Mittendrin: Familie Eckert aus Magdeburg.

Baden-Baden ist derzeit die Karate-Hochburg in Deutschland. Überall in der Stadt sieht man sie: Männer und Frauen in den traditionellen Karate-Gi, wie die Sportler ihre schneeweißen Kampfanzüge nennen. Das Schulzentrum West in Baden-Baden beherbergt die Karatekas für den Zeitraum des Lehrgangs. In den Sporthallen ist es drückend heiß. Markerschütternde Kampfschreie sind zu hören. Zu den Unterrichtseinheiten sind neben Teilnehmern aus ganz Europa auch Karate-Lehrer aus Japan angereist.

Die Eckerts aus Magdeburg und viele andere sehen es als großes Privileg, mit den japanischen Meistern trainieren zu können, erklären sie im Video:

1.000 Karatekämpfer kommen zum Gasshuku 2024

Bis zum 2. August findet dort das sogenannte Gasshuku statt - Deutschlands größter Karate-Sommerlehrgang. Laut Veranstalter werden dazu bis zu 1.000 Kampfsportler aus aller Welt erwartet. Schon 2018 fand das Gasshuku in Baden-Baden statt.

Karate satt in Baden-Baden: drei Trainingseinheiten pro Tag

Bretter werden keine durchgeschlagen - aber sonst erfüllt der Kampfsport-Lehrgang in Baden-Baden alle Vorstellungen: Die Teilnehmer trainieren Grundtechniken wie etwa Tritte, Schläge oder Verteidigungsgriffe im direkten Kontakt mit einem Gegenüber. Die Gruppen bestehen aus 50 bis 200 Teilnehmenden, Männer und Frauen verschiedener Altersgruppen gemischt.

Der mehrtägige Lehrgang besteht laut Ausrichterverein Karate-Dojo Makoto aus Baden-Baden für alle Teilnehmenden aus drei Trainingseinheiten pro Tag. Diese dauern jeweils rund eine Stunde und sind in verschiedene Leistungsgruppen unterteilt. Außerdem können die Teilnehmenden verschiedene Prüfungen ablegen.

Familie Eckert aus Magdeburg ist zum Gasshuku angereist

Mittendrin im Geschehen ist Familie Eckert aus Magdeburg. Vater Michael, Mutter Anke und die 18 Jahre alte Tochter Stella sind extra für den Lehrgang angereist. Das Kuriose: Nicht die Eltern waren es, die die Tochter zum Karate brachten, sondern es war genau umgekehrt. Weil Tochter Stella den Sport über Jahre hinweg begeistert betrieb, schlossen sich auch die Eltern an. Seither trainiert die ganze Familie gemeinsam.

Es ist toll, die besten Lehrmeister aus Japan beim Lehrgang treffen zu können.

Das ist die Geschichte des Gasshuku Das erste Gasshuku fand 1973 in Kiel statt. Die Idee ging von Hideo Ochi aus, Chief-Instructor und Bundestrainer des damaligen Deutschen Karate-Bundes. Die Veranstaltung entstand aus der Idee Ochis, in jedem Sommer ein Gasshuku an verschiedenen Orten Deutschlands für die Trainingsbegeisterten anzubieten. In den 1970er Jahren waren die Gasshuku laut Veranstalter noch durch sehr harte Trainingseinheiten geprägt. Doch Karate wurde immer mehr zum Breitensport - und so änderten sich nach und nach die Trainingsbedingungen bei den Gasshuku. Heute wird nach Angaben der Veranstalter mehr Wert auf Erläuterungen und Technik gelegt. Die kompromisslose und konsequente Haltung und Technik wandele sich mehr hin zu gesundheitlichen und lehrmethodischen Aspekten.

Karate-Stars aus der ganzen Welt in Baden-Baden

Zur 50. Ausgabe des Lehrgangs werden Lehrmeister aus Deutschland und der ganzen Welt in Baden-Baden erwartet - unter anderem einer von Japans Karate-Nationaltrainern, Kunio Kobayashi, und der frühere deutsche Bundestrainer Hideo Ochi.

Die Deutschen, die ich hier in Baden-Baden treffe, sind hervorragende Karatekämpfer.

Neben den Trainingseinheiten gibt es auch ein Begleitprogramm und ein Ländervergleichswettkampf zwischen Italien und Deutschland. Der Lehrgang endet am Freitag mit einer Abschlussparty. Das nächste Gasshuku im kommenden Jahr soll laut Veranstalter vom 4. bis zum 8. August in Taunusstein stattfinden.