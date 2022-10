50. Ausgabe der Karlsruher Verbrauchermesse offerta vor dem Start

In der kommenden Woche startet die 50. Ausgabe der Verbrauchermesse offerta in der Karlsruher Messe. Zur Jubiläumsausgabe haben sich 550 Aussteller angekündigt.

In wenigen Tagen beginnt der Aufbau für die 50. Ausgabe der offerta. Vom 29. Oktober präsentieren sich neun Tage lang die über 500 Aussteller auf über 70.000 Quadratmetern Fläche. Es gibt viel zu entdecken, erleben, aber auch zu staunen, so die Projektleiterin Melanie Seger.

"Wir freuen uns auf viele Familien, die sich auf der offerta einen schönen Tag machen und mit uns Geburtstag feiern und sich von den vielen Ausstellern inspirieren lassen."

Messe will Besucher mit vier Themenhallen inspirieren

Zum Jubiläum wird es vier Themenwelten geben: Freizeit, Bauen, Lifestyle und die Markthalle. Die Karlsruher Hochzeitstage werden auf der offerta zu Gast sein. Außerdem wird es täglich Kochshows mit Spitzenköchen aus der Region geben. In der Freizeithalle kommen auch Auto- und Outdoorfans auf ihre Kosten.

Kleine Geburtstagsüberraschungen statt rauschendem Fest

Auf dem gesamten Messegelände wird laut Veranstalter der 50. Geburtstag präsent sein. Auf LED-Bildschirmen werden historische Bilder gezeigt, das Messeteam wird mit Pop-up-Kaffeetafeln die Besucherinnen und Besucher in den Messehallen überraschen. Alle Gäste, die im Jahr 1972 geboren sind, bekommen freien Eintritt.

"Angesichts der vielen Krisen weltweit, halten wir es nicht für angemessen eine rauschende Party zu feiern. Trotzdem haben wir uns einiges zum 50. überlegt."

Veranstalter hoffen auf Besucherplus

Die Messeveranstalter hoffen, dass in diesem Herbst wieder mehr Besucherinnen und Besucher zur offerta kommen werden. Im vergangenen Jahr hatte die Publikumsmesse 60.000 Besucher. Immerhin 100 Aussteller mehr im Vergleich zu 2021 präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen. Das sind 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr - der Wunsch der Veranstalter: ein ebenso hoher Zuwachs an Gästen. Die offerta startet am 29. Oktober und endet am 6. November.