Ein Hybrid-Auto hat am Dienstagmittag auf der A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Laut Polizei konnte die Fahrerin das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Wie die Polizei mitteilte, begann das Hybrid-Auto während der Fahrt plötzlich zu rauchen. Die Fahrerin sei dann auf den Standstreifen gefahren und habe das Fahrzeug so schnell wie möglich verlassen. Laut Polizei wurde sie nicht verletzt.

Fahrzeug stand voll in Flammen auf der A5

Kurz darauf stand das Fahrzeug dann ganz in Flammen auf der Autobahn zwischen der Ausfahrt Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord. Zeitweise war die Strecke in diesem Abschnitt voll gesperrt. Experten vermuten, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht haben könnte. Die Ermittlungen laufen aber noch. Bereits am vergangenen Samstag brannte ein Hybrid-Fahrzeug in einer Tiefgarage in Karlsruhe-Durlach.