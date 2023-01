Hybrid-Auto fängt Feuer in Tiefgarage in Karlsruhe-Durlach

In einer Tiefgarage in Karlsruhe-Durlach hat am Samstag ein Hybrid-Auto gebrannt. Da die Batterie nicht vollständig gelöscht werden konnte, musste das Fahrzeug geborgen werden.

Am frühen Samstagabend hat ein Hybrid-Auto in einer Tiefgarage eines Geschäftshauses in Karlsruhe-Durlach Feuer gefangen. Die Rauchentwicklung sei sehr stark gewesen und habe sich auch in obere Stockwerke ausgebreitet. Laut dem Sprecher der Feuerwehr gibt es keine Verletzten, da die Tiefgarage zu einem Bürogebäude gehört, das zu diesem Zeitpunkt nur wenig besucht war. Einsatzleiter Ronald Richter zum Feuerwehreinsatz am Samstagabend in Karlsruhe-Durlach: Fahrzeug musste aufwendig geborgen werden Der Brand wurde laut Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht. Jedoch konnte die im Fahrzeug verbaute Batterie nicht vollständig gelöscht werden, weswegen das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen geborgen wurde. Das Auto wurde auf einen speziell dafür eingerichteten Havarieplatz gebracht, damit die Batterie dort weiter abkühlen kann. Das ausgebrannte Hybrid-Fahrzeug wurde aus der Tiefgarage in Karlsruhe-Durlach aufwendig geborgen Einsatz Report 24 Man könne sich nicht sicher sein, ob die Batterie noch glühe und somit eine Gefahr darstelle, so der Einsatzleiter Ronald Richter gegenüber dem SWR. Bei einem Brand eines Hybrid- oder Elektrofahrzeuge sei es Vorgabe dieses aus einer Tiefgarage zu entfernen. "Man weiß nie, ob die Batterie wirklich aus ist." Brandursache ist noch nicht klar Warum das Hybrid-Auto gebrannt hat, ist derzeit noch unklar. Laut eines Sprechers der Polizei könnte es sich mutmaßlich um einen technischen Defekt handeln. Die Ermittlungen dauern noch an. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 500.000 Euro.