Achtjährige in Karlsruhe von Hund schwer verletzt

Ein Hund hat einem achtjährigen Mädchen in Karlsruhe am Samstag schwere Verletzungen im Gesicht zugefügt. Der Hundehalter war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr vor Ort.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat der Hund die Achtjährige vor einem Geschäft gebissen und sie dabei schwer verletzt. Der bisher unbekannte Hundehalter dürfte laut Polizei am Samstagnachmittag aus dem Laden gekommen sein. Er habe dann die Leine des Hundes gelöst, der vor dem Markt angebunden war. Daraufhin sei das Tier auf das Mädchen zugesprungen und habe es im Gesicht gebissen. Bei dem Hund handele es sich sehr wahrscheinlich um einen relativ großen, schwarzen Schäferhund, so die Polizei.

Hundehalter verlässt Mädchen vor Eintreffen der Rettungskräfte

Der Hundehalter sprach offenbar noch mit dem Mädchen. Als die Rettungskräfte eintrafen, war er jedoch nicht mehr vor Ort. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob das Mädchen mittlerweile entlassen sei, konnte die Polizei auf SWR-Anfrage am Sonntagnachmittag nicht sagen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.