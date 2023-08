Eine Mitarbeiterin eines Restaurants in Karlsruhe wollte einem Hund eine Schüssel Wasser hinstellen. Das Tier biss die Frau daraufhin und verletzte sie schwer.

Eine Mitarbeiterin in einem Restaurant in Karlsruhe ist von einem Hund in die Hand und in den Kopf gebissen worden. Dabei wurde die 26-Jährige nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Die Frau musste zur Behandlung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Hund lag angeleint unter dem Tisch

Der dreijährige Hund lag vor seinem Biss angeleint unter einem der Tische im Restaurant. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um die Rasse "Rhodesian Ridgeback". Sie zählt nicht zu den Kampfhunden, für die in Baden-Württemberg eine Maulkorbpflicht gilt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 63-jährige Hundebesitzer muss sich nun möglicherweise wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.