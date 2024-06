Kreis Rastatt: E-Scooter-Fahrer tödlich verunglückt

per Mail teilen

Auf der Kreisstraße bei Hügelsheim kam es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger stürzte mit seinem E-Scooter und erlag seinen Verletzungen.

Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Samstagabend auf der Kreisstraße 3731 zwischen Hügelsheim und Sinzheim (Kreis Rastatt) tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann entlang der Kreisstraße, von Hügelsheim kommend in Fahrtrichtung Sinzheim, auf dem dortigen Fuß- und Radweg. Aus bislang ungeklärten Gründen sei er ins Straucheln gekommen und gestürzt. Dabei habe er sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er diesen noch vor Ort erlegen sei.

Rettungskräfte konnten Gestürztem nicht mehr helfen

Ein Großaufgebot an Rettungskräften und der Polizei eilte demnach zum Unfallort. Für den 25-Jährigen sei aber jede Hilfe zu spät gekommen. Die Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und sucht Zeugen. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.