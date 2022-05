KIT-Gesundheitsstudie Bad Schönborn: Fitter dank Corona

Die sportliche Aktivität der Bürger hat sich während der Pandemie gesteigert. Das zeigen die Ergebnisse einer Studie des Karlsruher Instituts für Technologie KIT und der Gemeinde Bad Schönborn.

Wer rastet der rostet! Das besagt ein altes Sprichwort, aber was ist da wirklich dran? Das versucht das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) schon seit 30 Jahren in der Gemeinde Bad Schönborn herauszufinden.

Teilnehmer der Langzeit-Gesundheitsstudie des KIT in Bad Schönborn. SWR

Alle fünf Jahre werden die Bad Schönborner getestet

Seit 1992 untersuchen die Professoren Alex Woll und Klaus Bös dort den Einfluss von Aktivität und Bewegung auf die Gesundheit und das Älter werden. Im Abstand von fünf Jahren werden dazu die Bürger in Bad Schönborn untersucht und befragt. Mit der mittlerweile sechsten Testreihe und Befragung zeigt sich: Wer in Bewegung bleibt, bleibt auch länger gesund!

Weltweit vermutlich einzigartige Langzeitstudie

Gefühlt kann man mit einem aktiven Lebensstil sogar die Zeit anhalten. Wer sich fit hält, kann selbst mit 80 Jahren noch das körperliche Niveau eines 60-Jährigen halten, sagt KIT-Professor Alex Woll. Die Studie ist aus seiner Examensarbeit vor 30 Jahren entstanden und ist damit weltweit vermutlich die einzige Studie, die das Gesundheitsverhalten der Menschen über einen so langen Zeitraum untersucht.

Die Teilnehmer der Gesundheitsstudie in Bad Schönborn mussten verschiedene Tests absolvieren. SWR



Karl-Hubert Ries und seine Frau zum Beispiel halten sich gerne fit. Walking, Fitnessstudio, einfach in Bewegung bleiben. Der Bad Schönborner ist auf dem Gebiet mittlerweile selbst schon fast ein kleiner Experte, schließlich war er einer der ersten, die bei der Gesundheitsstudie der Gemeinde mitgemacht haben. 30 Jahre ist das jetzt schon her.

Mehr Frauen treiben Sport

Das Sport fit hält, ist erst einmal nichts neues. Die Studienergebnisse aus 30 Jahren in Bad Schönborn zeigen aber noch ganz andere Dinge. So haben gerade in den letzten zehn Jahren immer mehr Frauen damit angefangen Sport zu treiben. Und auch während der Corona-Pandemie war Sport für viele Bad Schönborner das Mittel der Wahl, um sich die Zeit zu vertreiben und die Situation besser psychisch zu verarbeiten.

Auch in der Gemeinde hat die Gesundheitsstudie einiges bewegt. So wurden laut dem Bad Schönborner Bürgermeister Klaus-Detlev Huge in den letzten Jahren die Sportstätten kontinuierlich ausgebaut. Außerdem habe man Fitnessgeräte im öffentlichen Raum installiert. Das aus seiner Examensarbeit einmal so etwas entsteht, hätte der Student Alex Woll damals nicht gedacht. Der Sportwissenschaftler Alex Woll, hofft jetzt 30 Jahre später, dass seine Gesundheitsstudie in Bad Schönborn noch lange bestehen bleibt.