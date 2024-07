Farbanschlag auf Gedenkstätte für deportierte Juden in Pforzheim

Unbekannte haben in Pforzheim eine Gedenkstätte für deportierte Jüdinnen und Juden beschädigt. Gedenkstein und Gedenktafel am früheren Güterbahnhof wurden mit Farbe beschmiert.

Zwischen Freitag und Samstag wurde laut Polizei blaue Farbe auf einen Gedenkstein und eine Gedenktafel am ehemaligen Hauptgüterbahnhof in Pforzheim geschüttet. Die Gedenkstätte erinnert an die Deportation von jüdischen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt im Jahr 1940 ins Internierungslager Gurs in Frankreich.

Oberbürgermeister Boch verurteilt Anschlag in Pforzheim scharf

Nach Angaben der Stadt Pforzheim wurden die Verschmutzungen bereits von den Technischen Diensten der Stadt entfernt. Die Würde einer solchen Gedenkstätte zu schänden und zu verschmutzen sei widerwärtig und abstoßend, so Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) in einer Stellungnahme am Montag.

Die Gedenkstätte am Hauptgüterbahnhof erinnert an dunkelste Zeiten unserer Stadtgeschichte.

Auf Gedenkstein und Gedenktafel am ehemaluigen Pforzheimer Hauptgüterbahnhof wurde Farbe geschmiert

Polizei Pforzheim sucht Zeugen nach Anschlag

Die Stadt habe Strafanzeige gestellt, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch die Jüdische Gemeinde sei informiert. Die Pforzheimer Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nach Polizeiangaben noch nicht.