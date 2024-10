Von Tatort bis TV-Show: SWR versteigert Fundus in Baden-Baden

Der SWR löst seinen Fundus in Baden-Baden auf. Darunter sind Gegenstände aus dem Tatort und verschiedenen TV-Shows. Wer will, kann bei der Versteigerung mitbieten.

Über drei Etagen verteilen sich die Objekte der SWR-Requisite auf etwa 6.000 Quadratmetern in einer Lagerhalle in Baden-Baden. Alles ist fein säuberlich in Regalen aufgereiht, erklärt Chef-Requisiteur Ralf Becker. An jedem Objekt hängt ein Kärtchen mit einer Nummer. So lässt sich die Geschichte jedes Requisits nachverfolgen. Sei es ein Sofa, ein Kachelofen, ein Radio oder ein altes Fahrrad.

Fernsehgeschichte des SWR kommt unter den Hammer

Herr der 50.000 Objekte ist der SWR-Requisitenchef Ralf Becker. Er kennt die Geschichte zu fast jedem der Gegenstände. Eine Taxi-Rufsäule aus den 1970er Jahren spielte in den 1990er Jahren eine zentrale Rolle in einem Tatort mit Lena Odenthal. In der damals sehr umstrittenen Folge ging es um Außerirdische, die bei der Aufklärung eines Mordfalls helfen. Die Aliens kontaktierten die Kommissarin damals im Film über diese Rufsäule.

Ralf Becker von der SWR Requisite mit der Taxi-Rufsäule aus dem Tatort SWR Patrick Neumann

Der Tatort 'Tod im All' war 1997 ein echtes TV-Experiment und ist heute Kult.

Ein Highlight für Ralf Becker ist auch ein amerikanischer Flipper der Marke Gottlieb aus dem Jahr 1977. Er heißt Bronco und entstand damals zum 50. Firmenjubiläum. Im SWR wurde der Flipper als Deko in einer TV-Produktion mit Guildo Horn genutzt. "Guildo und seine Gäste" hieß die Sendung aus dem Jahr 2006, in der sich der Moderator zu privaten Gesprächen mit Menschen mit Behinderung traf.

Auch ein Flipper aus dem Jahr 1977 kommt in die Auktion. SWR Patrick Neumann

Teile des Fundus wurden bereits weitergegeben

Verschiedene Theater in der Region haben sich bereits Stücke aus dem SWR-Fundus gesichert. Auch der SWR behält etwa zehn Prozent der Objekte selbst. Übrig bleiben noch etwa 50.000 Gegenstände, die nun versteigert werden. Es handelt sich dabei um Requisiten, die erfahrungsgemäß immer wieder für Film- und Fernsehproduktionen verwendet werden können.

Auktion ab dem 17. Oktober

Die Online-Versteigerung des SWR-Fundus beginnt am 17. Oktober und wird von einer externen Firma durchgeführt. Die Zuschläge werden sukzessive ab dem 7. November fallen. Die ersteigerten Gegenstände müssen dann bis Ende November persönlich in Baden-Baden abgeholt werden.

Auch eine Kutsche kann ersteigert werden SWR Patrick Neumann

Die Auflösung des SWR-Fundus war wirtschaftlich notwendig

Medienwandel und digitale Transformation führen dazu, dass das 6.000 Quadratmeter große Lager der SWR-Requisite nicht mehr zu halten ist. Die insgesamt etwa 10.000 Quadratmeter große Lagerhalle ist bereits verkauft. Das Berufsbild des Requisiteurs, beziehungsweise der Requisiteurin, wird es weiterhin geben. Der SWR bildet weiterhin in diesem Bereich aus.