Durch ihr resolutes Auftreten hat eine Verkäuferin in Karlsruhe einen Überfall verhindert. Laut Polizei wurde sie am Mittwoch von einem maskierten Mann mit einem Messer bedroht.

Eine Verkäuferin eines Schreibwarengeschäfts hat am Mittwoch einen Mann mit einem Baseballschläger vertrieben, der sie mit einem Besser bedrohte. Der Täter hatte am frühen Nachmittag das Schreibwarengeschäft in der Karlsruher Nordweststadt betreten. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich dort zwei Mitarbeiterinnen auf.

Der mit einem blauen Tuch maskierte Mann forderte laut Polizei mit einem vorgehaltenen Klappmesser Bargeld von den Frauen. Eine der beiden Verkäuferinnen ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken. Statt in die Kasse griff sie unter die Ladentheke und holte dort einen Baseballschläger hervor.

Karlsruhe: Täter auf der Flucht - Polizei sucht Zeugen

Das schüchterte den Räuber offenbar so sehr ein, dass er ohne Beute auf einem Fahrrad die Flucht ergriff. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen brachte jedoch keinen Erfolg. Sie sucht nun Hinweise von Zeugen. Laut Polizei war der Mann etwa 25 Jahre alt und von kräftig-sportlicher Statur. Er war mit dunkler Jacke, Hose und Baseballkappe bekleidet. Bei der Stichwaffe soll es sich um ein Klappmesser mit schwarzem Griff und silberner Klinge gehandelt haben.