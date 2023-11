In Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist der Überfall auf ein Schreib- und Spielwarengeschäft kläglich gescheitert: Die 74-jährige Geschäftsinhaberin verjagte den Täter erfolgreich.

Seit über 40 Jahren arbeitet sie schon in ihrem kleinen Ladengeschäft am Bahnhofsplatz in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis). Die 74-jährige verkauft Spiel- und Schreibwaren. Ihren Namen möchte die Geschäftsfrau in keinem Artikel lesen. Eigenen Angaben zufolge führt sie ein "beschauliches Leben", mit den Einnahmen aus dem Laden komme sie "gerade so hin". Sich zur Ruhe zu setzen, sei finanziell "nicht möglich", erklärt sie auf Anfrage des SWR.

Versuchter Überfall mischt das Leben der Seniorin kräftig auf

Der versuchte Überfall am Freitagabend mische ihr Leben jetzt kräftig auf, berichtet die Seniorin. Kunden würden sie auf den Vorfall ansprechen, Pressevertreter meldeten sich am Telefon. Was genau ist passiert?

Schwarz vermummter Mann bedrohte 74-jährige mit spitzem Gegenstand

Im Gespräch mit dem SWR erzählt die Geschäftsfrau, dass sie am Freitag kurz vor Ladenschluss gerade dabei gewesen sei, Kopien für eine Kundin anzufertigen, als plötzlich "ein schwarz vermummter Mann" ihr Geschäft betrat. In der Hand habe er einen "spitzen Gegenstand sowie einen Gefrierbeutel" gehalten, berichtet die 74-Jährige. Bei dem Gegenstand habe es sich wohl um eine Schere gehandelt. Der Unbekannte habe dann lediglich zwei Wörter gesagt: "Geld" und "Kasse". In diesem Moment sei sie richtig wütend geworden.

Warum? Ich arbeite so viel, mache nie Urlaub und der will einfach mein Geld klauen!

Ohne groß nachzudenken, habe sie nach einer Handvoll herumliegender "Spielzeugketten sowie zusammengerollter Plakate" gegriffen, schmunzelt die furchtlose Seniorin und habe diese dann "in Richtung des Unbekannten geworfen". Mit Erfolg. Der mutmaßliche Räuber war offenbar so perplex, dass er von seinem Vorhaben abließ und Hals über Kopf flüchtete.

Seniorin erstattet Anzeige bei Polizei

Zusammen mit ihrer Kundin erstattete die Ladenbesitzerin noch am gleichen Abend Anzeige bei der Polizei in Heidelberg. Über ihr resolutes Vorgehen sei sie selbst "einigermaßen erstaunt", aber auch irgendwie "stolz", sagt die Seniorin aus Dossenheim. "Schließlich habe ich bald Geburtstag und werde dann schon 75."