Seit etwas sieben Jahren lebt Frank Elstner mit der Diagnose Parkinson. Täglich trainiert der 80-Jährige in Baden-Baden seinen Körper, um die Nervenerkrankung in Schach zu halten.

Mindestens vier Mal pro Woche geht Frank Elstner in Baden-Baden für etwa eine Stunde zur Physiotherapie. Das konsequente Training an verschiedensten Geräten zeigt deutliche Fortschritte: Das Zittern, das für die Nervenkrankheit Parkinson typisch ist, kann Frank Elstner durch das Training verdrängen.

Der "Wetten, dass...?"-Erfinder hat sein Schicksal Parkinson angenommen. Seine Lebensfreude lässt er sich auch mit 80 Jahren nicht nehmen. Schon in jungen Jahren hat der Fernseh- und Rundfunkmoderator viel Sport getrieben. Das kommt ihm jetzt zugute.

Boxen, Tischtennis und individuelles Training gegen Parkinson

Neben der Arbeit mit Physiotherapeut Marc Hohmann an verschiedenen Geräten macht Frank Elstner auch noch andere Sportarten. So gehört beispielsweise auch das Boxtraining für ihn zum Pflichtprogramm. Aber auch Tischtennis spielt Frank Elstner leidenschaftlich gerne.

Seine Therapeuten haben mit ihm gerade ein neues Intensivprogramm getestet, das auch anderen Parkinson-Patienten helfen soll. Bei dem Pilotprojekt gibt es eine Woche lang täglich sechs Stunden individuelles Training. Offensichtlich spricht Frank Elstner darauf sehr gut an. Schon nach einer Woche seien Erfolge sichtbar gewesen, berichtet Physiotherapeut Marc Hohmann.

Deutsche Tischtennis-Meisterschaften für Parkinson-Erkrankte

Der Baden-Badener Frank Elstner ist im Tischtennis mittlerweile so fit, dass er demnächst an den Deutschen Tischtennis-Meisterschaften für Parkinson-Erkrankte in Düsseldorf teilnehmen wird. Läuft es dort gut, will er auch zu den Weltmeisterschaften nach Griechenland reisen.

"Tischtennis fördert sehr viele Bewegungsarten. Sport und geistiges Training passieren beim Tischtennis automatisch."

Frank Elstner will Parkinson-Patienten Mut machen

Frank Elstner bezeichnet sich selbst als sehr disziplinierten Patienten. Er trainiert eher zuviel, als zu wenig. Es ist ihm aber dabei auch wichtig, anderen Patienten Mut zu machen. Viel Bewegung und etwas Sport - dazu alle zwei Tage eine Stunde Gymnastik, das bewirke viel, sagt die TV-Legende.