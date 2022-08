Beim Flug mit "Flying Fox" in Schömberg ist Nervenkitzel garantiert

per Mail teilen

Wer das Abenteuer sucht, kommt jetzt im Nordschwarzwald auf seine Kosten. Im Kurort Schömberg wurde mit dem "Flying Fox" eine neue Attraktion eröffnet.

Wer wollte nicht immer schon mal frei wie ein Vogel über Bäume schweben? In Schömberg im Landkreis Calw können Besucher ab sofort einen Waldausflug in luftiger Höhe unternehmen. Seit Donnerstag ist dort eine "Flying Fox-Anlage" am Aussichtsturm "Himmelsglück" eröffnet.

Nach der eher gemäßigteren "Flyline" ist der "Flying Fox" die rasante Variante: Liegend und kopfüber geht die Fahrt vom Aussichtsturm in 50 Meter Höhe über den Schwarzwald hinweg Richtung Kurpark.

Mit Gurten, Seilen und Karabinerhaken im "Flying Fox"

Vor dem Abflug steht der schweißtreibende Aufstieg: 200 Stufen sind es bis zur obersten Plattform des Himmelsglück-Aussichtsturms. Wer nicht so sportlich ambitioniert ist, kann auch einen Aufzug nach oben nutzen.

Schon der Ausblick in rund 50 Meter Höhe über den Schwarzwald ist atemberaubend. Dann heißt es erst mal richtig sichern. Mit vielen Gurten, Seilen und Karabinerhaken werden die Gäste an der Startrampe in eine Art Geschirr eingepackt - bevor es losgeht...

Naturerlebnis im Schwarzwald aus ganz neuer Perspektive

Mit rund 60 Kilometer pro Stunde "fliegen" die Gäste über Baumwipfel hinweg, Nervenkitzel ist garantiert, denn aus luftiger Höhe erleben Gäste die Natur und die Landschaft aus einer ganz neuen Perspektive. Schnell ist die Fahrt zu Ende: Vom Start bis zum Ziel am Kurpark sind es rund 600 Meter - in nur einer Minute ist das Ziel erreicht.