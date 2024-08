Am Mittwochnachmittag ist ein Kleinflugzeug auf der Klosterwiese an der Lichtentaler Allee in Baden-Baden notgelandet. Grund waren wohl technische Probleme.

Laut Feuerwehr waren der Grund für die Notlandung technische Probleme. Das Flugzeug sei Mittwochnachmittag um 14 Uhr auf der Klosterwiese gelandet. Die beiden Insassen blieben nach Angaben der Feuerwehr unverletzt. Ein Kleinflugzeug ist am Mittwochnachmittag auf der Klosterwiese in Baden-Baden notgelandet. SWR Kleinflugzeug landet auf Klosterwiese in Baden-Baden Zu diesem Zeitpunkt seien glücklicherweise keine anderen Menschen auf der Klosterwiese gewesen, heißt es von der Feuerwehr. Auch das Flugzeug sei bei der Notlandung nicht beschädigt worden. Wie das Flugzeug von der Klosterwiese abtransportiert werden kann, ist noch unklar und Aufgabe des Piloten, teilte die Feuerwehr mit. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung BFU wurde informiert. Nach Angaben der Baden-Badener Feuerwehr gibt es für den Abtransport zwei Optionen: Entweder werde der Flieger teilweise zerlegt und über die Straße abtransportiert. Oder das Flugzeug starte aus eigener Kraft von der Klosterwiese. Dafür seien aber entsprechende behördliche Genehmigungen nötig.