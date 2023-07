per Mail teilen

Der in Calw festgenommene mutmaßliche Brandstifter war laut Stadt Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Ein möglicher Zusammenhang zwischen zahlreichen Vegetations- und Waldbränden wird geprüft.

In Calw hatte es in den vergangenen Wochen etwa 20 kleinere Vegetationsbrände gegeben. Am Dienstag wurde der mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Laut Stadt ist der Mann Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Der 24-Jährige soll am Dienstag in einem Waldstück ein Feuer gelegt haben. Gegen den Mann wurde am Mittwoch Haftbefehl erlassen, der gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Freiwillige Feuerwehr in Calw geschockt

Laut dem Calwer Oberbürgermeister Florian Kling (SPD) ist die Festnahme für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ein Schock. Das relativ neue Mitglied habe erst kürzlich den Grundlehrgang beendet und sei Teil der ausrückenden Mannschaft der Abteilung Calw gewesen.

"Ich bin sicher, dass die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Tübingen die Gesamtumstände der zurückliegenden Brände vollumfänglich aufklären wird."

Laut Stadtbrandmeister Marcus Frank sei ein mutmaßlicher Brandstifter in den eigenen Reihen einfach unbegreiflich.