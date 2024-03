Nach einer Messerattacke vor dem Bahnhof in Bruchsal hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann soll einen 37-Jährigen bei dem Angriff schwer verletzt haben.

Die Polizei hat in Bretten (Landkreis Karlsruhe) einen 25-jährigen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, einen 37-Jährigen am Montag vor dem Bruchsaler Bahnhof mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Verdächtiger war der Polizei frühzeitig bekannt

Der Mann wurde am Mittwochabend in Bretten festgenommen. Die Polizei war gerufen worden, weil dort ein Mann randaliere, so ein Polizeisprecher. Bei der Person handelte es sich um den Tatverdächtigen. Die Polizei wusste bereits frühzeitig nach der Tat in Bruchsal, um wen es sich bei dem Verdächtigen handelt und fahndete gezielt nach ihm. Der mutmaßliche Täter hat jedoch keinen festen Wohnsitz.

Er und sein Opfer kennen sich schon länger und trafen sich zuletzt regelmäßig im Bereich vor dem Bruchsaler Bahnhof, wo sie "stark dem Alkohol zusprachen", so der Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Beide sind polizeibekannt. Der 25-Jährige soll am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ein Haftbefehl wurde bereits erlassen.

Motiv für Messerangriff vor dem Bruchsaler Bahnhof unklar

Nach den Ermittlungen kam es am Montag auf dem Bruchsaler Bahnhofsvorplatz zwischen den beiden zu einem Streit. Der Anlass ist nicht bekannt. Der Festgenommene griff daraufhin sein Opfer mit einem Messer an und verletzte ihn im Bereich des Oberschenkels schwer. Der 37-jährige blutete nach der Attacke stark.

Polizisten, die schnell am Tatort waren, retten mit Erste-Hilfe-Maßnahmen möglicherweise das Leben des Mannes. Er kam in ein Krankenhaus und ist mittlerweile außer Lebensgefahr.