Lange Wartezeiten im Landratsamt Enzkreis wegen fehlender Mitarbeiter

Im Landratsamt Enzkreis kann es derzeit in einigen Bereichen zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen kommen, weil Fachkräfte fehlen. Betroffen ist unter anderem die Führerscheinstelle.

Aktuell seien im Landratsamt des Enzkreises in Pforzheim insgesamt 59 Stellen unbesetzt, so Landrat Bastian Rosenau. Das seien ungefähr doppelt so viele wie 2021. Durch Corona gebe es noch zusätzliche Ausfälle.

(von links nach rechts) Oliver Müller, Leiter Straßenverkehrs-und Ordnungsamt, Evelyn Foerster, Leiterin Personal und Organisationsamt und Landrat Bastian Rosenau vom Landratsamt Enzkreis. SWR Foto: Sven Huck

Innerhalb des Landratsamtes muss laut Rosenau priorisiert werden, Personal wird umgeschichtet. In der Führerscheinstelle zum Beispiel gibt es derzeit längere Wartezeiten.

Zum Fachkräftemangel komme eine regelrechte Antragsflut zum Führerschein-Umtausch. Landrat Rosenau beklagt die zunehmende Aufgabenflut für das Landratsamt, außerdem sollten bestehenden Aufgaben nicht zusätzlich komplizierter gemacht werden.