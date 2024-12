per Mail teilen

Etwa 2.500 Demonstrierende werden bei der Demonstration "Abtreibung legalisieren - jetzt!" in Karlsruhe erwartet. Die Demonstration ist der Abschluss einer 12-wöchigen Kampagne.

Vor dem Bundestag in Berlin und dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe demonstrieren heute mehrere Menschen für die Legalisierung von Abtreibung. In Karlsruhe werden laut Polizei rund 2.500 Menschen erwartet.

Die Demonstration ist der Abschluss der 12-wöchigen Kampagne "Abtreibung legalisieren - jetzt!". Gegründet wurde sie aus einem Zusammenschluss mehrerer feministischer Gruppen und Projekte. 12 Wochen lang - solange gilt eine Abtreibung in Deutschland als straffrei - finden verschiedene Aktionen in ganz Deutschland statt.

Ziel: Streichung des Paragrafen 218

Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluß der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes.

Die Kampagne fordert die Streichung von Schwangerschaftsabbrüchen aus dem Strafgesetzbuch. Außerdem fordert sie eine freiwillige Beratung statt einer Beratungspflicht und die Kostenübernahme von Schwangerschaftsabbrüchen.

Demonstrierende kommen aus verschiedenen Städten nach Karlsruhe

Aus vielen umliegenden Städten haben Initiativen gemeinsame Anreisen nach Karlsruhe organisiert. Darunter: Stuttgart, Tübingen, Heidelberg, Mannheim, Landau und Freiburg. Aber auch aus Marburg, Gießen und Köln werden Busse nach Karlsruhe fahren.

Die Demonstration beginnt mit einer Kundgebung um 13 Uhr am Kronenplatz. Im Anschluss werden die Demonstrierenden zu einer Kundgebung zum Bundesverfassungsgericht laufen. Ende der Demonstration wird wieder der Kronenplatz sein.