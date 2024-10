per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der B463 bei Bad Liebenzell (Landkreis Calw) sind am Dienstag 13 Menschen verletzt worden. Die Bundesstraße musste gesperrt werden.

Auf der B463 zwischen Calw und Bad Liebenzell hat es am Dienstagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Ein 21-Jähriger war nach Polizeiangaben zwischen Beinberg und Ernstmühl mit dem Auto in Richtung Calw unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal in einen Bus.

Autofahrer lebensgefährlich und Busfahrer schwer verletzt

Der 21-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, der 56-jährige Busfahrer schwer. Beide waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten befreit werden. Im Bus saßen elf Fahrgäste, alle wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die B463 wurde in beide Richtungen voll gesperrt.